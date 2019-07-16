Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile karşılaşacak. Gözler şimdi Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa finalinde. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa 2019'un tarihi, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, Süper Kupa finaline ilişkin tüm detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
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