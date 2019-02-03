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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaynak: ABC SPOR / Burak Belgen
03.02.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

'Super Bowl' heyecanı iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan takım ise...

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'Super Bowl' heyecanı iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan takım ise...

iddaa sürpriz yaptı ve ilk kez 'Super Bowl' karşılaşmasını TEK MAÇ olarak açıkladı. New England Patriots ve Los Angeles Rams takımlarını karşı karşıya getirecek maçta öne çıkanlara göz atalım...

Kuzey Amerika halkı için öncesi, içi, devre arası şovu ve sonrası ile tek kelimeyle bir maçtan çok daha fazlası, "ritüel" kelimesinin çok daha doğru kaçacağı dev randevunun 53'üncü kapışmasındayız!

LOS ANGELES VS BOSTON!

Her sporda başa güreşen kaliteli franchise’ları ve rating güçleri ile Los Angeles-Boston rekabeti dendiğinde akla ilk olarak Lakers-Celtics geliyor belki ama Super Bowl için de çok güzel bir ayrıntı bu...

Daha yeni 2018 MLB finalinde LA Dodgers- Boston Red Sox kapışmasına şahit olmuştuk ama bu (play-off turlarında evet) iki dev spor şehrini Super Bowl tarihinde ilk kez göreceğiz.

Rams’in (St Louis iken) en son Super Bowl oynadığı 3 Şubat 2002 tarihinde rakip Tom Brady’li New England Patriots idi. (aradan 17 sene geçti ama hala o var) 

iddaa'da TEK MAÇ!

Türkiye'nin resmi bahis sağlayıcısı iddaa, Super Bowl için TEK MAÇ avantajı getirdi. iddaaseverler bu müthiş karşılaşmaya MBS1 avantajıyla oynayabilecek. 

New England Patriots favori olarak maça başlıyor.

Oranları görmek ve iddaa oynamak için buraya tıklayın!

Super Bowl heyecanı iddaada TEK MAÇ Öne çıkan takım ise...

DENEYİM, GENÇLİĞE KARŞI

Bir köşede Brady’li Patriots, diğer köşede genç kadrosu ile Rams.

NFL’in seveni kadar düşmanı olan, özellikle 21. yüzyıl sonrası en popüler Franchise’i New England Patriots takımının oyun kurucusu Tom Brady ve takımın koçu Bill Belichick; son 18 sezonda 9’uncu, üst üste 3'üncü, son 5 sezonda da 4'üncü kez Super Bowl oynayacaklar.

İkili 5 kez Super Bowl kazanma başarısı gösterirken Tom Brady bunun yanına tam 4 kez de “En Değerli Oyuncu” ödülünü eklemişti.

Bir nevi deneyim gençliğe karşı..  Los Angeles Rams takımında daha önce Super Bowl arenasında yer almış sadece 4 isim var (Patriots’da bu rakam 38!) ve takımın koçu Sean McVay 24 Ocak’ta daha yeni 33’ünden gün alırken, Quarter Back’i Jared Goff da 24 yaşında.

Daha da açarsak; Belichick-Brady ikilisinin ilk Super Bowl kazandıkları sene olan 2001’de Rams koçu Sean McVay taze 16, Quarter Back Jared Goff ise sadece 7 yaşındaydı!

RAMS'TE ÖNEMLİ EKSİK!

Rams’in Seattle Seahawks’ı 36-31 yendiği, normal sezonun 10. hafta karşılaşmasında çapraz bağları yırtılıp sezonu kapatan Cooper Kupp en önemli eksikleri.

Onsuz büyük finale kadar geldiler diye düşünülebilir belki ama sadece bu yıl değil, önceki sezonda da genç Quarter Back Jared Goff’un favori hedeflerinden biri olan yıldız wide receiver, bu sezon sakatlanana dek 40 pas yakalamıştı ve 556 yard, 6 touchdown ile oynuyordu.

BU İSİMLERE DİKKAT!

Brandin Cooks! 25 yaşındaki wide receiver geçen sene Patriots ile Super Bowl oynamıştı. Fakat maç içinde başına aldığı darbeden dolayı devam edememişti. Bu sene Rams ile tekrar Super Bowl’da mücadele edecek olan Cooks için rakibin Patriots olmasının ayrı bir önem taşıdığı aşikar.

Ele avuca sığmaz dinamik ikili Running Back’ler Todd Gurley ve C.J. Anderson ile bir diğer Wide Receiver Woods da Rams adına çok önemli silahlar ama zaten kurgusu üç aşağı beş yukarı belli hücum setlerinde, onun tutacağı ekstra toplar ve yapacağı koşu mesafesi Los Angeles ekibinin buradan zaferle ayrılıp ayrılamamasındaki en önemli etkenlerden olacak.

Sony Michel! Patriots’ın hem taktiksel, hem de hücum silahı anlamında birçok silahı var ama play-off 2 maçına tam 6 touchdown sıkıştıran çaylak Running Back spot ışıklarını üzerine çeviren isim oldu.

Super Bowl’da da son 2 maça benzer bir performans gösterirse Patriots’ın zaten “otoritelerce” %51 olan kazanma şansı çok daha artacaktır.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

DeMarcus Cousins'dan harika bitiriş!

NBA'de gecenin en iyi hareketleriNBA'de normal sezona dün gece oynanan 12 maçla devam edildi. gecenin en güzel hareketi ise Golden State'in yıldız pivotu DeMarcus Cousins'dan geldi.
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