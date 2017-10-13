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Süper babaanne ülkesini Dünya Kupası'na götürdü

Panama, Kosta Rika'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gitmeyi başarırken sahada çok enteresan olaylar oldu. Panama'yı dünya kupasına götüren futbolcular değil bir babaanne oldu.

Hürriyet Haber
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Maçın son anlarına girildiğinde gelişen bir Kosta Rika atağını gören Panamalı bir babaanne sahaya atlayarak atağı durdurmayı başardı.

Olası gol tehlikesini engellemeyi başaran yaşlı kadın bir süre sahada güvenlik görevlileriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı.

Yere yatırılan Süper Babaanne elleri bağlanarak sahadan çıkarılırken Panamalı taraftarlar yaşlı kadını alkışladı.

O sırada oyun durunca Kosta Rika'nın atağı da boşa gitti ve hemen arkasından hakemin Panama'nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldığını ilan eden bitiş düdüğü çaldı. (CNN Türk)

 Süper babaanne ülkesini Dünya Kupasına götürdüSüper babaanne ülkesini Dünya Kupasına götürdü

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