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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.06.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Sumudica'dan transferin şifreleri

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Sumudica'dan transferin şifreleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, yıldız oyuncular alıp yaşlı bir takım kurmak istemediğini belirterek, "Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir. Bu anlamda Romanya ve Kayserispor'dan bazı oyuncular aramıza katılabilir." dedi.

Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği Türkiye'yi adeta ikinci vatanı olarak gördüğünü söyledi.

Suudi Arabistan'dan sonra farklı ülkelerden teklif almasına rağmen Türkiye'den gelen tekliflere öncelik vermesinin en önemli nedeninin de bu olduğunu belirten Sumudica, yeniden Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de Süper Lig'in dünyanın en zorlu liglerinden birisi olduğunu ifade eden Sumudica, teklif üzerine geldiği Gazişehir Gaziantep ile anlaşmasında kentteki istek ve kulüp yapısının etkili olduğunu vurguladı.

Sumudica, Gazişehir Gaziantep'i bir daha alt ligleri görmeyecek yapıya kavuşturmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yıldız oyuncular almayı ve yaşlı bir takım kurmayı kesinlikle tercih etmiyorum. Kadromuzda tabii ki tecrübeli oyuncular olacak ama ligi bilen oyuncular olmalı. Ligi tanıyan oyuncular aramızda olmalı. Çünkü Türkiye ligi sanıldığı kadar kolay değil. Bence Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi. Bu yüzden oyuncu seçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten bunun için yoğun çaba gösteriyoruz. Oyunumuza katkı veren oyuncular aramızda olacak. Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir. Bu anlamda Romanya ve Kayserispor'dan bazı oyuncular aramıza katılabilir. Böyle bir birleşim oluşturup takım kadromuzu hazırlayacağız."

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Taraftara "iyi futbol" sözü

Lig başladığında güzel futbol oynayabilmek için yapmaya çalıştıkları transferlerin önemine dikkati çeken Sumudica, basındaki bazı transfer haberleriyle ilgili yorum yapmayacağını ve çalışmalar tamamlandığında transferlerin teker teker açıklanacağını kaydetti.

Sumudica, transferini gerçekleştirmek istedikleri bazı oyuncular için önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, "Benim rüyam sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek ve lig içerisinde de bu sıranın dışına çıkmamak. Sezon boyunca hiçbir şekilde küme düşme korkusu hissetmek istemiyorum. Bunu yaparken de tabii ki iyi futbol oynamalıyız." diye konuştu.

Rumen teknik adam, taraftarlara da şöyle seslendi:

"Taraftarlar gelip bizi desteklesinler. Onlara söz veriyorum iyi bir takım olacağız. Bizim için takım ve taraftarın bir arada olması çok önemli. İyi futbolu sahaya yansıtmak için yönetici, başkan, oyuncular ve teknik heyet olarak elimizden geleni yapacağız. Çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Başarı için oyuncularla, taraftarın ve şehrin birbirine yakın olması gerekiyor. Bunu yaptığımızda başarı da kolaylaşacak."

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