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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.05.2018 - 20:38, Son Güncelleme:

Sumudica'dan Kartal pozu açıklaması: "Bana tuzak kurdular"

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Sumudica'dan Kartal pozu açıklaması: "Bana tuzak kurdular"

Teknik Direktör Marius Sumudica, Beşiktaş maçında yaptığı hareketin anlamını bilmediğini belirterek, "Bana tuzak kurdular" dedi.

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ligin 33. haftasında Teleset Akhisarspor'u konuk edecek Kayserispor'da hazırlıklar, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde başladı. Antrenman öncesi bir süre Teknik Direktör Sumudica ile konuşan futbolcular daha sonra düz koşu ve kondisyon çalışması ile antrenmana devam etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sumudica, "Alt sıradaki bir takımla oynayacağız. 36 puanı olan bir takım. Yarın kupada bir final maçları var. Kaliteli oyunculara da sahipler. Bence bu bir şans finale kadar gelmeleri. Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız, oyuncularım için de aynı şekilde. Kimsenin bilmediği şeyler olabilir. Kazanabiliriz, belki kaybedebiliriz. Taraftarımızdan bir iyilik istiyorum, stadı doldurmalarını bekliyorum. Önümüzdeki sezon belki burada olmayacak oyuncularım, belki hoca olmayabilir. Ama iyi bir sonuçla kapatmak istiyoruz. İyi maçlar çıkardık, bunun yanında kötü maçlarımız da oldu. Taraftarlarımızdan takıma sahip çıkmalarını, saygı göstermelerini istiyorum. Hep beraber sonuç alalım bu maçta" dedi.

Taraftardan özür diledi

Beşiktaş maçında yaptığı hareketle taraftarın tepkisini çeken Sumudica, konu ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. Kendisine oyun oynandığını ve yaptığı hareketin anlamını bilmediğini dile getiren Marius Sumudica, "Bana bir tuzak kurdular. Bir muhabir bana bu işareti göstermişti. Ben bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordum. Bütün takımların amblemlerini, hayvanlarını bilmiyorum. Bunu da takip etmek zorunda değilim. Buradan özür dilemek istiyorum, çünkü Kayserispor benim yüreğimde olan bir takım. Taraftarlarla da iyi bir ilişkim olduğuna inanıyorum. Ben bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Benim bu ülkeden gitmem için iki önemli teklif geldi, gerçekten maaş ve ücretleri iyi olan tekliflerdi. Ama ben burada kaldım. Umarım onlarla iyi bir sezon geçirmişizdir. İki yıl önce böyle sonuç alamamışlardı herhalde. Son iki senedir 15. sırada bitiren bir takımdı, şimdi 8. sıradayız. 2 ay önceden ligde kalmayı garantiledik. Bu bir ailenin başarısıdır, bu aileyi oluşturan futbolcular, ekip ve taraftarlardır. Tekrar özür diliyorum. Burada kalırsam da gidersem de Kayserispor gerçekten kalbimde olacak bir takım" ifadelerini kullandı.

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