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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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dha
10.05.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Sumudica'dan kartal pençesi itirafı! "Kandırıldım..."

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Sumudica'dan kartal pençesi itirafı! "Kandırıldım..."

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçından sonra yaptığı kartal pençesi hareketi için kandırıldım dedi.

Ligin 33üncü haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarsporu konuk edecek olan Kayserispor çalışmalara başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan teknik direktörü Marius Sumudica, Sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çeken kartal pençesi hareketine açıklık getirdi. Sumudica, Tuzağa düştüm. Bir muhabir bana bu hareketi gösterdi. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Takımların amblemi olan hayvanı bilmek zorunda değilim. Takip etmek zorunda da değilim. Tekrar buradan sizin önünüzde Kayserispor taraftarından özür dilemek istiyorum. Türkiyeyi ve Kayseri’yi çok veriyorum. Ben bu ülkeden gidebilirdim. İki tane yüksek ücretli çok önemli teklif aldım ama ben burada kaldım. Umarım iyi bir sezon geçirmişizdir. Taraftarlarla iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Kayserispor son iki senedir ligi 15inci sırada bitiren bir takımdı. Şimdi 8inci sıradayız. İki ay önceden ligde kalmayı garantiledik. Bu bir ailenin başarısıdır. Bu aileyi oluşturan futbolcular, teknik ekip ve taraftardır. Tekrar özür dilemek istiyorum diye konuştu.

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SUMUDİCA: KALSAM DA GİTSEM DE KAYSERİSPOR KALBİMDE"

Romen teknik adam, eğer burada kalsam da, gitsem de Kayserispor kalbimde olacak dedi.

Sumudica konuşmasının devamında, şunları söyledi;

Ligin son iç saha maçını oynayacağız. Alt sıradaki bir takımla karşılaşacağız. Kaliteli futbolcuları var. Belki kazanabiliriz, belki kaybedebiliriz. Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız. Belki kazanırız, belki kaybederiz, ama son maçta taraftarlarımızdan stadı doldurmalarını istiyorum. Önümüzdeki sezon belki burada olmayan oyuncularımız olacak, belki hoca da olmayabilir. Evimizde iyi bir sonuçla veda etmek istiyoruz. İyi maçlar çıkardık. Kötü maçlarımız da oldu ama taraftarlarımızdan takıma sahip çıkmalarını, onlara saygı göstermelerini istiyorum. Bu maçta hep beraber sonuç alalım."

Bu arada Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın ilk kısmına düz koşu ile başladı. Futbolcular çalışmanın ikinci kısmında ise ısınma ve kondisyon ile pas çalışması yaptılar. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Umut Bulut, Şamil Çinaz ve Stephane Badji izinli oldukları için antrenmana katılmadı. Sakatlıkları devam eden Silvestre Varela ve Gonzalo Espinoza da çalışmada yer almadı.

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