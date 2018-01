Sumudica'dan flaş sözler! Şampiyonluk, Fatih Terim, Cenk Tosun, Lucescu...

"Romanya'da Astra Giurgiu takımını şampiyon yapmıştım. Orada tek rakibimiz Steaue Bükreş’ti. Burada 4-5 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ama neden olmasın? Fırsatları yakalarsak ben takımıma maç kaybetmesini söylemem, yakaladığımız fırsatı değerlendirmek isterim. Hedefim her zaman üst sıralardır. Bu fırsatı yakalarsak elimin tersiyle itmem. Benim kafamda antrenmanda bile her zaman kazanmak var."



"Eğer şampiyonun kim olacağını bilsem bahis oynardım. Hiç bir fikrim yok bu konu hakkında. Başakşehir, G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş en büyük şampiyonluk adayları. Sürpriz yapacak takımlar arasında Göztepe ve Trabzonspor’u da österebilirim. Taraftarımızla birlikte daha güçlüyüz. Her maçımıza gelsinler. Takımı desteklesinler. Eğer böyle devam ederlerse ben de onlara söz veriyorum onlarla berber takımı yukarılara taşıyacağım."



"İLK YARI HEDEFİM 25 PUANDI"



"Ben de bu kadar puan beklemiyordum ilk yarı… Çünkü 17 yeni oyuncu katılmıştı aramıza. Yeni futbolcu katılınca adaptasyon süreci gerekir. İdmanlarda oyuncularımın performansları beni gerçekten etkiledi. 25 puanı göreceğimizi ben bile eklemiyordum. Sonuçta 30 puanı geçtik. Başakşehir’le aramızda fazla puan farkı yok. İlk 5 sıra için mücadelemiz devam edecek. İlk 8 içinde kalmak istiyoruz. Sonraki hedefimiz de Avrupa Kupalarına katılma hakkını elde etmek."

"Kayserispor'dan önce Konyaspor bir teklif yapmıştı. Konya ile görüşüyorduk. Menajerim bana Konyaspor’un teklif yapacağını belirtti ama beni ikinci planda tutmuşlardı. Kayserispor daha olumlu bir teklif yaptı, ben de zaman kaybetmemek için Kayserispor’u seçtim. Önceki senelerde Gaziantepspor’dan bir teklif gelmişti. O yüzden Türk futbolunu yakından takip ediyordum. Çok zor bir lig. Kaliteli yabancılar geliyor. Kaliteli yabancılar geldiği için mücadeleci bir lig oluyor."

SUMUDİCA'DAN CENK TOSUN'A ÖVGÜ!

"Türkiye'de çok kaliteli futbolcular var. Bunlardan biri de Cenk Tosun… Gerçekten Cenk Tosun benim hayatımda gördüğüm en iyi forvet oyuncularından birisi. Ona da Premier Lig’de başarılar diliyorum. Deniz Türüç gerçekten potansiyeli olan bir oyuncu. Ama her zaman daha fazla çalışması gerekiyor. Her gün üstüne koyarak gidiyor. Çalıştıkça daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum."

Antrenmanda ve hazırlık maçında da kazanmak için sahaya çıktığını hatırlatan Sumudica, “G.Saray’dan ilk yarının rövanşını almak istiyoruz. Herkesin bana neden Fatih Terim'i sorduğunu anlamıyorum” dedi.

İkinci yarının ilk maçında G.Saray’ı ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu maça özel bir önem veriyor. Maç hakkındaki görüşünü sorduğumuz Sumudica, “G.Saray ilk yarıda bizi yenmişti. Ama o maçta takımımız daha çok yeniydi. Şimdi başlarına Fatih Terim geçti. Terim, gerçekten büyük bir isim. Tabi ki bu onlar için bir avantaj. Ama futbol sahada 11’e 11 oynanan bir oyun. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Bakalım maçta neler olacak göreceğiz. Umarım biz kazanırız” dedi.

Sumudica, şöyle devam etti: “Herkesin bana neden Fatih Terim'i sorduğunu anlamıyorum. Kayserispor sadece G.Saray ile karşılaşmayacak. Ligde bizim dışımızda 17 takım var. Bu maçtan sonra 16 maç oynayacağız. O takımların da hocaları var. Sadece G.Saray ile oynayacakmışız gibi bana sadece Terim soruluyor. Terim için bu maç önemli olabilir, benim için de önemli. Benim için sadece bu maç değil, antrenmanlar, hazırlık maçları, hepsi önemli.”



(AJANSSPOR)