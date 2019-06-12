Sumudica yeni takımını sosyal medyadan duyurdu
Spor Toto Süper Lig'de daha önce Kayserispor'u çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, yeni takımını sosyal medyadan duyurdu.
44 yaşındaki başarılı teknik adamın Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep FK Kulübü ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı açıklanmıştı.
İmza için Gaziantep'e beklenen Sumudica, sosyal medya hesabındaki bilgiler kısmını Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü olarak değiştirdi ve böylelikle yeni takımını da açıklamış oldu.
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