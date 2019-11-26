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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.11.2019 - 01:19, Son Güncelleme:

Sumudica: 'VAR'da arıza mı var?

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Sumudica: 'VAR'da arıza mı var?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 sona eren Antalyaspor maçı sonrası, "Benim için biz buradan 1 puan kazandık" dedi.

Süper Lig’in 12. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, bugün aldıkları 1 puandan mutlu olduklarını söyledi.

Rakiplerinin 12, kendilerinin 16 puana yükseldiğini ve aradaki 4 puan farkı koruduklarını kaydeden Sumudica, “3 puanla dönebilirdik. Ama olmadı üzgünüm. Çok yakındık 3 puana. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ligin yarısına geldik, hiç bir şey bitmedi. 4 oyuncumuz eksikti. Bugün kolay değildi bizim için. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir puan bir puandır. Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor. 5 maçımız daha var. 5-6 puan alabiliriz bu 5 maçtan. Bu 5 maçın ardından 21 puanlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

"Buradan 1 puan kazandık"

Gaziantep FK’nin Süper Lig’e yeni yükselen bir takım olduğunu anımsatan Sumudica, “Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor’a kaybettik. İyi yoldayız. 16 puanımız var. Denizlispor maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanırsak 19 puan yapacağız ve ondan sonrası kolay olacak. Benim için biz buradan 1 puan kazandık” diye konuştu.

"Güray iyi oynadı"

Sakatlığı bulunan Junior’un yerine oynayan Güray’ın performansını değerlendiren Sumudica, “Junior, ligdeki en iyi sol beklerden biri, eksikliğini hissettik. Güray’ı oraya monte ettim. Başarılı da oldu” açıklamasını yaptı.

"Takımıma saygı, hediye istemiyorum"

Hakeme ilk yarıdaki bir pozisyonda gösterdiği tepki sorulan Sumudica şu cevabı verdi:

“İlk yarıdaki pozisyonumuz penaltıydı. Açık ve net penaltıydı. VAR'da arıza mı var bilmiyorum, neden kullanmıyorlar. Hüseyin Göçek Türkiye’nin en iyi hakemlerinden birisi. VAR’daki hakemler neden çağırmadı anlayamadım. Eğer bir büyük takıma karşı yapılmış olsa penaltı verilmeyecek miydi? Hem penaltı hem de kırmızı kart verirlerdi. Gol attıktan sonra rakip kırmızı kart 11-10 farklı olurdu. Ben sadece takımıma saygı duyulmasını istiyorum. Kimseden hediye beklemiyorum. Her gün çalışıyoruz büyük takımlar gibi. Sadece emeğimize saygı.”

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