Sumudica: Valbuena olsaydı berabere bitmezdi

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada son dakika golüyle 3-3 berabere kalan Kayserispor’da Teknik Direktör Marius Sumudica karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Basın toplantı odasında gazetecilerin çokluğu karşısında şaşıran Sumudica, “Herhalde Fenerbahçe olduğu için böyle” dedi. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Sumudica, “Çok büyük bir ekibe karşı mücadele ettik. Taraftar baskısı da vardı. Takımım bugün her şeyi hak etti. 3-1 gibi bir skordan geri geldik. Sadece büyük takımlar yapabilir bu geri dönüşleri. Son dakikaya kadar inandık. Biraz canımız sıkkın. Çalışmıştık ama 3 golün 2’sini duran toplardan yedik. 1 puan kazandık ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Son 15 dakikada fizik olarak rakipten daha iyiydik. İyi bir dönüş yaptık. İnanılmaz bir geceydi. Trabzonspor’la oynayacağız. Bu 1 puanın anlam ifade etmesi için Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor. Büyük takımlar böyle sonuçları birbirine bağlayarak yukarıya tırmanır” ifadelerini kullandı.

“Valbuena’dan özür diledim”

Maç içinde Valbuena ile olan tartışmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Sumudica, “Oyun oynanırken kendimi kontrol edemiyorum. Ben takımımı kenardan agresiflikle itmek istiyorum. İlk olarak söylemem gereken, Valbuena’nın ağzındaki kanı görmedim. İkinci yarı başlamadan önce kendisinden özür diledim. Benim takımım Valbuena yerdeyken topu dışarı attı. Bizim oyuncumuz Deniz yerde yatarken, onlar topu dışarı göndermediler. Hakem de oyunu durdurmadı. 1-0 öndeyiz ve son dakikaya giriyoruz maçta. Ben burada Fair-play göremedim. Biz aynı durumda topu dışarı attık. Hayat böyle. Allah bize yardım etti. Adaletini gösterdi. Son dakikada golü attık ve 1 puanı aldık. Baskı kurduk. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mendes’in pozisyonu vardı. Ben biliyorum burada herkes Fenerbahçe taraftarı olabilir. Herkese saygı duyuyorum ama Kayseri de bugün iyi oynadı. Eğer Kayserispor iyi oynamasaydı böyle bir sonuç ortaya çıkmazdı. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum. 5 sene sonra Aykut Kocaman’la tekrar karşılaştık. Şampiyonlar Ligi maçımız vardı burada. Vaslui’nin hocasıydım ve 1-1 berabere kalmıştık. Galiba bu sahada şansım var” diye konuştu.

Karşılaşmanın kendileri için çok enteresan bir hal aldığını söyleyen Rumen teknik adam, “İlk yarının sonunda gol yedik, ikinci yarının sonunda gol attık. Konsantrasyonla ilgili bir durum. Bunun için daha fazla çalışacağız. Bizim takımımızda ligin ilk haftasındaki Galatasaray maçından sonra bir gelişme var. İyi oynuyoruz. Felsefemiz var ve galibiyete odaklı bir mantalitemiz var. Osmanlı maçında geriye düşüp 10 kişiyle maçı berabere bitirdik. Bugün zor bir maçta Valbuena sahada kalsaydı bugün berabere bitiremezdik. Valbuena topu kontrol etmeyi ve nereye gideceğini biliyor. Daha fazla topu tutup faul kazanmayı biliyor. Hayat böyle. Bu benim fikrim. Eğer Valbuena çıkmasaydı, Fenerbahçe kazanırdı. Diğer hocanın hakkında kötü konuşmak istemiyorum, bu sadece benim fikrim. Diğer hocaların tamamına saygı duyuyorum. Türkiye’yi çok seviyorum. Artık burası benim ikinci vatanım” dedi.

“Türkler ve Rumenler birbirine benziyor”

Hasan Çetinkaya’yla yaşadığı tartışmayla ilgili konuşan Sumudica, “Hakeme Valbuena’nın kendisini yere attığını söylediğimde, Hasan Çetinkaya’nın 4. hakemi çağırdığını gördüm ve beni dışarı atması gerektiğini söylüyordu. Deniz yerdeyken golü bulduklarında 'Şimdi konuşmuyorsun' diye işaret yaptım ona. Benim bildiğim bir şey var, Türkler ve Rumenler aynı, maçlar hararetli oluyor. Maç bittiğinde söyleyeceğim ilk şey, Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum ve taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir takım ve bu takımı gerçekten çok seviyorum” diyerek sözlerini tamamladı.