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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Sumudica: Ligi ilk 8 içinde bitirmezsek...
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Futbol
aa-spor
04.04.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Sumudica: Ligi ilk 8 içinde bitirmezsek...

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Sumudica: Ligi ilk 8 içinde bitirmezsek...

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Eğer ligi ilk 8 içinde bitirmezsek ceketimi alır giderim. Burada 3 sene kalmam." dedi.

Kulüp tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında konuşan Rumen teknik adam, Fenerbahçe maçından sonra canının çok sıkıldığını ve çok acı çektiğini söyledi.

Dün kulüpte toplantı yaptıklarını belirten Sumudica, "Ben açık sözlü bir insanım. Söylemek istediklerimi söylüyorum. Maçın sıcaklığıyla söylediğim şeylerdi bunlar. Dün başkanla bir toplantımız oldu. Benden memnuniyetini dile getirdi. Takım hakkında uzunca konuştuk. Bir teklif sundu. Ben de iki yıllık kontratımı uzattım. Şu an Kayserispor'un yeni bir hocası var. 3 sene daha buradayım." diye konuştu.

Kendisinin her zaman iddialı olduğunu, koyduğu hedeflere ulaşmak için çabaladığını aktaran Sumudica, şöyle devam etti:
"Her şeyi ilk devredeki gibi devam ettirmek istiyorum. Normal bir Anadolu takımının yapamayacağını yaparak çok çabuk yukarılara çıktık. Bir şeyleri göstermek için zamana ihtiyacımız var. Benim için sıralamadaki yerimiz çok güzel sonuç. Eğer 5. sıraya yerleşirsek daha da mutlu olurum. Trabzonspor'la bir final maçına çıkacağız. Kayserispor ile anlaşırken bu takım ligden düşerse para almadan gideceğimi söyledim. Hatırlarsınız yine, ilk 8 arasında bitireceğim yönünde söz verdim. Eğer ligi ilk 8 içinde bitirmezsek ceketimi alır giderim. Burada 3 sene kalmam. Eğer ilk 5 içerisinde bitirirsek de 2 sene daha kontratımı uzatacağım, 5 sene burada kalacağım. Tabii bu şakaydı."

"DÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"
Futbolcuları ile toplantı yaptığını ve takımdaki düşüşün sebeplerini konuştuklarını ifade eden Sumudica, "Ben dün toplantıda oyuncularıma her şeyin sıfırdan başladığını söyledim. Unutmamamız gereken bir şey var, bu sonuçları bu oyuncularla aldık. Şu an 41 puanımız var. Unutmayın ki bu takım gelecek sene yine Süper Lig'de mücadele edecek." şeklinde konuştu.

Marius Sumudica, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Futbolcularımın ligin ilk devresiyle ikinci devresi arasında oynadıkları futbol çok farklı. Onları tanıyamıyorum. Dün yeni bir başlangıç yaptık. 7 maçımız var. Ligi ilk 5 ya da 6'da bitirmek için elimizden geleni yapacağız ama benim sözüm ilk 8, eğer 9'uncu bitirirsek ben gideceğim. Çok dürüst bir insan olduğuma inanın. Benim için 9'unculuk, 2. Lig'e düşmüş gibi olacak. Unutmamamız gereken bir şey var. Fenerbahçe maçında takımımızın yarısı yoktu. Oyuncularımla oturdum konuştum, elimde bir anahtar var. Trabzon maçı öncesi umarım doğru anahtarı bulmuşumdur."

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