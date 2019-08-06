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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.08.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Sumudica: "Ligde güzel işler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin..."

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Sumudica: "Ligde güzel işler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin..."

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının oldukça verimli geçtiğini anlattı.

Yavaş yavaş takımdaki uyumun da sağlanmaya başlandığını ifade eden Sumudica, hazırlık çalışmaları kapsamında oyuncularına hem taktik hem de kondisyon yüklemeye çalıştıklarını belirtti.

Geride kalan sürecin iyi yönetildiğini ve takım olma yolunda önemli aşamalar kaydettiklerini vurgulayan Sumudica, "Sürekli gelişen ve bunun için çalışan bir takım olacağız. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Güzel bir takım olacağız. Oynadığımız oyunla tüm futbolseverlere keyif veren bir yapıyla karşınıza çıkacağız." diye konuştu.

Gazişehir Gaziantepe Ganalı orta saha
Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha

- Transfer süreci

Sumudica, sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurabilmek için çabaladıklarını vurguladı.

Transfer döneminin oldukça zorlu geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Açık konuşmak gerekirse, kadromuzu büyük ölçüde oluşturduk diyebiliriz. Şimdi ileri uca takviyelerimiz olacak. Forvet ve 10 numara pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor. Bazı isimlerle önemli aşamalar da kaydettik. Tüm detaylar netleştiğinde ismini açıklarız, ama takıma direkt katkı sağlayacak isimler aramızda olsun istiyoruz. Şu an için 3-4 transfer daha yapıp lige hazır hale gelebiliriz. Şimdiye kadar yapılan transferlerden de memnunum. Yapılan transferlerle daha kaliteli bir görüntü verebilir durumdayız. Yeni transferlerimizle çok daha iyi olacağız."

48 yaşındaki teknik adam, taraftardan sabırlı olmasını isteyerek, "Ligde güzel işler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin ve lig başladığında bizi koşulsuz desteklemeye hazır olun. Sizinle beraber güzel işler yapacağız. Ümit ediyorum ligin ilk haftasından itibaren adımızdan söz ettireceğiz." diye konuştu. 

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Sumudica: Ligde güzel işler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin...

 

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