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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.11.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Sumudica: Kimse 16 puan aldığımıza inanamıyor

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Sumudica: Kimse 16 puan aldığımıza inanamıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, geride kalan 12 haftada 16 puan topladıklarını ve bunun lige yeni yükselen bir takım için adeta mucize olarak görüldüğünü söyledi.

Rumen teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki liglerin çok zorlu olduğunu ve Süper Lig'de de bu mücadelenin daha da katlandığını belirtti.

Lige yeni yükselmiş bir takım için Gaziantep Futbol Kulübü'nün geldiği noktanın oldukça iyi olduğuna inandığını ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok fazla dost edindim. Bunlar arasında medyada ve televizyonda çalışanlar da var, teknik direktör ve oyunculardan oluşan dostlarım ve arkadaşlarım da var. Kimse 16 puan aldığımıza inanamıyor. Ben her maçta 3 puan kazanmak istiyorum. Bu olmadığında çılgına dönüyorum ama Süper Lig'de maç kazanmak gerçekten çok zor. Bu puanları toplayan futbolcularıma teşekkür ediyorum. Yakaladığımız 16 puan mucize. Hepimizin takım için yüreğini ortaya koyması lazım. Sadece 4 maç kaybettik. Deplasmanda kaybettiğimiz 2 maç var ve bunlar Fenerbahçe ile Trabzonspor. Bunlar da kayıp değil bence. Yeni bir takımız ve bu kolay değil."

"Yedek kulübem yok"

Sumudica, takımdaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Açık konuşmak gerekirse yedek kulübem yok. Oyun içinde oyunu değiştirecek oyuncum yok. 2-3 oyuncumu daha kaybetsem ne yaparım bilmiyorum. Muhammed, Morais, Mehmet Erdem, Tetteh ve Muğdat yok. Takıma yardım edebilecek oyuncu yok. Hasan ve Ali gibi altyapıdan gelen gençlerimiz var. Bunlar geleceği açık oyuncular ve bunlara saygı duyuyorum ama oyunun yönünü değiştirecek tecrübeye sahip değiller."

Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini hatırlatan Sumudica, "Pazar günü yapacağımız maç gerçekten çok zor olacak. Taraftarla beraber bu zorlu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sumudica: Kimse 16 puan aldığımıza inanamıyor

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