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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.10.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Sumudica imzayı attı! 2021...

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Gaziantep Futbol Kulübü, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Marius Sumudica ile 2021 yılına kadar yeni kontrat imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica’nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Marius Sumudica, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya ve Genel Sekreter Müslüm Özmen’in katılımıyla düzenlenen imza töreninde attığı imza ile uzattı.

MARIUS SUMUDICA: BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gaziantep’te olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kariyerime Gaziantep’te devam etmekten dolayı çok mutluyum. Burada geride bıraktığımız sürede yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yönetimimizinde bu doğrultuda bana güvenmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzatmaları uzun vadeli başarılar için beni heyecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek ve başarılı olmaya devam edecek" dedi.

MAHSUN ALTUNKAYA: HOCAMIZDAN MEMNUNUZ

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya, teknik direktör Sumudica’ya olan güvenlerini bir kez daha dile getirerek; "Gaziantep şehrinin başarısı için hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bu takımın başarılı olması için her fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Ve bu doğrultuda başarılı olacağına en ufak şüphemiz olmayan hocamız Sumudica ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi uzattık. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum ve hocamızın takımımızı başarıya ulaştıracağına inanıyoruz. Kendisine de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MÜSLÜM ÖZMEN: TAKIMIMIZ, TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ BİR YER TUTMAYA DEVAM EDECEKTİR

Genel sekreter Müslüm Özmen imza töreninde yaptığı açıklamada; "Sumudica kısa süre içerisinde hem bizlerin hem de taraftarlarımızın büyük sevdiği bir isim haline geldi. Kendisiyle sözleşme uzatırken en ufak bir şüphemiz olmadı ve karşılıklı olarak sözleşme uzatma konusunda fikir birliğine vardık. Futbolda en önemli başarı unsurlarından birinin istikrar olduğuna inanıyoruz. Bu dönemde Gaziantep Futbol Kulübümüz, adına yakışır sonuçlar almaya devam edecek ve Türk Futbolu’nda önemli bir yer tutmaya da devam edecektir. Sumudica’ya, tüm ekibine ve futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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