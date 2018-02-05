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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.02.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

Sumudica: ”Hapishanede gibi hissediyorum"

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Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Osmanlıspor maçını tribünde izleyince kendisini hapiste gibi hissettiğini söyledi.

Kayserispor, Çarşamba günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırılıklarına başladı. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 27 gündür Kayseri’den uzak olmalarının sarı-kırmızılı takımı kötü etkilediğini ve cezasının bittiğini bir daha kendisine ayrılan çizgiyi geçmeyeceğini belirtti.

Rumen teknik adam, çarşamba günü ZTK’da Teleset Mobilya Akhisarspor ve pazar günü Spor Toto Süper Lig’de oynayacakları Demir Grup Sivasspor mücadeleleri ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine,1 maçlık cezada sarı-kırmızılı takımı sahaya çıkaran antrenör Hakan Ertürk’ü göstererek ”Antrenör buydu. Soruları ona sorun” diye espri yaptı.

Osmanlıspor maçında Deniz Türüç ve Lopes’in sakatlanmasının iki önemli maç öncesi kötü olduğunu belirten Sumudica, şunları söyledi: ”Biz, eve dönmedik. Sanki hayata döndük. Çünkü evimizde daha iyi oynuyoruz. 3 maçta 4 puan aldık. Bu üç maçta sadece Galatasaraya kaybettik. Galatasaray karşısında kaybetmeyi hak etmemiştik. Sadece kupa maçında kaybettik ama, henüz bir şey kaybetmiş sayılmayız. Çünküçarşamba günü rövanş maçına çıkacağız.

Artık, bu haftayı düşünmemiz gerekiyor. Zorlu bir hafta bizi bekliyor. Önce kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşacağız. Ligde de Sivasspor ile karşılaşacağız.

Tiago Lopes ve Deniz Türüç sakat. Onlar büyük ihtimalle bu iki maçta takımda yer alamayacak. Mutlu olduğum bir şey var;o da Sapunaru’nun sağ bekte iyi oynaması. Son 7 maçta kaybetmeyen Osmanlıspor'a karşı oynanan oyun bana umut verdi. Benim hedefim ilk 8de kalmaktı. Bunun üzerinde kalıp ilk 5 içinde kalırsak, Avrupa kupası umudumuz artar.

O zaman daha iyi olur. Avrupaya gitmenin en kolay yolu Türkiye Kupasını almak olsa da önümüzde Akhisarspor maçı var bunu alsak bile sonra büyük ihtimalle Galatasaray ile eşleşeceğiz. Finalde de yüksek ihtimalle Fenerbahçe ya da Beşiktaş olacak o nedenle, o kulvar çok zor. Ama, ligde ilk beş takım içerisinde kalıp öyle Avrupaya gitmem daha kolay duruyor."

"HAPİSHANEDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Cezalı olduğu Osmanlıspor maçında tribünde oturan Sumudica kendini hapishanede gibi hissettiğini kaydetti. Sumudica, "Ben her şeyi takımım için yapıyorum. Antrenörlükte bu bazen oluyor. Alanımı terk ettiğim için ceza aldım. Bu bazen oluyor. Ama ben kulübede olmayı sporcularımla olmayı tercih ederim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım"dedi.



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