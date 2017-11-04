Sumudica: "Hakemlere nasıl saygı gösteriyorsam..."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, takımın performansından son derece memnun olduğunu belirterek, "Taktiksel anlamda oyunu domine eden bizdik. İkinci yarıdan itibaren bir tane bile şutları yoktu." dedi.

İkinci yarının tamamında Kayserispor'un etkin bir futbolu oynadığını ve hakemin maçta bariz hatalar yaptığını savunan Sumudica, şunları kaydetti:

"Benim saçlarım gün gittikçe beyazlıyor çünkü futbol için çalışıyorum. Maç bittiğinde sahadaki futbolcular kadar yorgun oluyorum. Sadece birazcık saygı istiyorum. Bugün gerçekten hakemin sahada yanlış kararlar verdiğine inanıyorum. Sadece saygı bekliyorum. Ben nasıl saygı gösteriyorsam o saygıyı ben de bekliyorum. Orada kesin bir penaltı vardı. Bu penaltı ile Kayserispor 2 puan daha kazanacaktı. Deniz 4. sarı kartı gördü. Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak. Aynı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu aynı hareketi yaptı ama kart görmedi. İkinci yarıda da Trabzonspor kalecisi futbol oynamaktan çok uzaktı. Hakem kaleciyi bir kere dahi uyarmadı. Ben kimseden yardım istemiyorum. Sadece bana saygı duyulmasını istiyorum. Çünkü Kayserispor futbolu gerçekten oynayan en iyi takımlardan biri."