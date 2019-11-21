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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.11.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Sumudica: "Hagi, beni aradı 'orada ne işin var' dedi"

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Sumudica: "Hagi, beni aradı 'orada ne işin var' dedi"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddialarına ilişkin, "Milli takım için ismim geçiyor ama ben ayrılmayacağım. Burada mutluyum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Teknik Direktör Marius Sumudica yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bira araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gaziantep FK’nın son durumu ile gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, milli takıma gitmeyeceğini söyledi. Sumudica, Galatasaray’ın efsane futbolcusu Hagi’nin de kendisini arayarak Romanya’ya dönmesini istediğini aktardı.

“Milli takıma gitmiyorum, burada yapacak işlerim var”
Marius Sumudica, “Romanya milli takımı için üç hocanın ismi geçiyor. Bunlardan biri de benim ama ben bir yere gitmeyeceğim. Ben burada mutluyum. Ben burada kulübe ve taraftarlara bir söz verdim. Sözümün arkasında durmayı seven birisiyim. Körfez ülkelerinden de teklifler vardı ama buradaki projemiz bitmeden bir yere gitmeyeceğim. Ben burada mutluyum ve yönetim istemedikçe hiçbir yere gitmeyeceğim” diye konuştu.

“Hagi, beni arayarak orada ne işin var dedi”
Özellikle yerel basın tarafından bazı konularda çok eleştirildiğini ve bunun Romanya basını tarafından da takip edildiğini aktaran Sumudica, bu nedenle Hagi’nin kendisini aradığını belirterek, “Hagi, beni arayıp 'bu kadar eleştiri alıyorsun senin orada, küçük bir yerde ne işin var? Buraya dönmen gerekiyor' dedi. Ama ben kendisine burayı sevdiğimi, buranın benim ikinci evim olduğunu söyledim. Burada başkan ve taraftarlar takımın arkasında duruyor. Başarı istiyor. Ben burada kalacağım” ifadelerini kullandı.

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“Lige alışmamız zaman aldı”
Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Sumudica, tamamen yeni bir takım olduklarını ve adaptasyon süreci yaşadıklarını aktararak, “Sezon başında takımın hemen hepsi aramıza yeni katıldı. Yeni bir takımdık ve lige alışmamız biraz zaman aldı. Futbolcularım bir adaptasyon süreci yaşadı. Şu an 15 puanımıza var ve bundan sonra şimdiye kadar oynadığımız maçlardan daha kolay maçlarımız var. Ligin ilk yarısı için 20-21 puan sözü vermiştik. Çünkü takımımın seviyesini biliyordum ama bu süreçte çok fazla oyuncu kaybettik. Alt ligden yeni çıkmamıza rağmen iyi mücadele ettik ve sakatlık yüzünden çok fazla oyuncu kaybettik ama ilk yarı sonunda hedefimizi tutturacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Konya, Kasımpaşa, Rize ve Antalya’dan daha iyiyiz”
Ligdeki ilk sezonları olmasına rağmen ligde yıllardır yer alan takımlardan daha iyi bir performans gösterdiklerini de vurgulayan Sumudica, “Ligde ilk sezonumuzu oynuyoruz. Bu ligde uzun zamandır yer alan Konyaspor, Kasımpaşa, Rize ve Antalyaspor gibi takımlardan daha iyi bir performans gösteriyoruz. Bu takımlardan uzun zamandır beraber oynayan kadro yapılarına sahip Rize gibi bir takımı deplasmanda yendik. Sezon sona erdiğinde bir bakın kaç takım Rize’yi deplasmanda yenebilecek. Bizimle beraber lige çıkan hatta direkt olarak lige çıkan Denizlispor ve Gençlerbirliği sıralamada bizim altımızda” şeklinde konuştu.

“Ön libero ve 10 numara ihtiyacımız var”
Çok fazla sakatlık sorunu yaşadıklarını ve transfere ihtiyaç duyduklarını da söyleyen Sumudica, “Şu an takımda çok fazla eksiğimiz var. Özellikle ön libero ve takıma liderlik yapabilecek bir 10 numara ihtiyacımız var. Çünkü topu tutacak, arkadaşlarını yönlendirecek lider bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yani bunları söylerken başkanı baskı altına alma, kulübün parasını har vurup harman savurma niyetinde değilim. Transfere ihtiyacımız var. Özellikle yerli oyuncu ihtiyacımız da var. Ligi oynayabilecek kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Takımımızda bazı oyuncularımıza da transfer teklifleri var. Özellikle Alin Tosca’ya İspanya’dan bir buçuk milyon euroluk teklif var” diye konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ise hedeflerinin ligi ilk 10 sırada tamamlamak olduğunu vurguladı. Büyükekşi, hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu nedenle 10’dan fazla takımın hocası ile yollarını ayırdığı bir dönemde kendilerinin Sumudica’nın sözleşmesini uzattığını vurguladı.

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