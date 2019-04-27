Sumudica depremi! Söz kestiler...
İstikbal Mobilya Kayserispor'un eski teknik direktörlerinden Marius Sumudica, geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi Shabab'ın başına geçmişti.
Kulüple 2020 yazına dek sözleşmesi bulunan Rumen hoca hakkında Suudi basınının ortaya attığı iddia ise gündeme bomba gibi düştü.
Ülkede yayım yapan "Almowaten" adlı internet sitesinin haberine göre Shabab kulübü yöneticileri, 48 yaşındaki teknik adama önümüzdeki yaz yolların ayrılacağını iletti.
Haberde kısa süre içinde takımdan ayrılması beklenen Sumudica'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden başka bir kulüple söz kestiği ifade edildi.
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