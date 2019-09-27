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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.09.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Sumudica dejavu yaşıyor

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Sumudica dejavu yaşıyor

Gazişehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın bu sezonki performansıyla Türkiye ligiyle tanıştığı Kayserispor'daki görevi sırasında yakaladığı istatistiklerin benzerliği dikkati çekiyor.

Rumen çalıştırıcı 2017-18 sezonu öncesinde Kayserispor ile anlaşarak Türkiye macerasına başladı. Kayseri ekibiyle çıktığı ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a konuk olan Sumudica, bu maçta 4-1'lik mağlubiyet yaşadı.

Daha sonra gösterdiği performansla Kayseri taraftarını sevindiren tecrübeli teknik adam, 5. hafta tamamlandığında 10 puana ulaşıp sıralamada 4. sıraya oturdu ve lideri 3 puan geriden takip etti.

Bu sezon ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ile el sıkışıp göreve başlayan Sumudica, ilk hafta Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bu karşılaşmadan 5-0 mağlubiyet alan Rumen çalıştırıcı, Kayserispor'u çalıştırırken 27. haftada Fenerbahçe'den aynı skorla mağlubiyet almıştı.

Kısa zamanda takımını toparlayıp ligde adından söz ettiren ve 5. haftanın sonunda 10 puana ulaşıp lider Aytemiz Alanyaspor'un sadece 3 puan gerisinde 3. sırada kendisine yer bulan Marius Sumudica'nın Türkiye macerasında görev aldığı iki takımdaki ilk 5'er haftalık performansı böylelikle büyük oranda benzerlik gösterdi.

- İlk yarı 30 puan toplamıştı

Rumen teknik adam, Kayserispor'u çalıştırırken ligin bitimine bir hafta kala görevinden kulübüyle anlaşarak ayrılmıştı.

Kayserispor'dan ayrılırken son 4 maçından puan elde edemeyen ve ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Sumudica, Kayseri ekibini bırakırken 33. haftanın sonunda 44 puan toplayıp 9. sırada yer alıyordu.

Kayserispor, 2017-18 sezonunu ise 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

- Ligin tek yabancı hocası

Rumen hoca, bu sezon Süper Lig'de görev alan takımlar arasında yabancı teknik direktörü tercih eden tek kulüpte görev alıyor.

Gazişehir Gaziantep dışındaki tüm takımlar yerli hocalardan taktik alırken, "Süper Lig'in tek yabancı hocası" konumunda Sumudica yer alıyor.


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