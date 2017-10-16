Bu maçta çok iyi oynadıklarını, baskı kurup rakibin üzerine gittiklerini hatta en az 5-6 net gol pozisyonundan faydalanamadıklarını ifade eden Sumudica, "Onlar bir kez kalemize geldi gol oldu. Bütün maçı kontrol ettik. Zorladık ikinci sarı kartı yesinler diye o da oldu. Maç boyu hiç zorlanmadık. Bir pozisyon hatasından gol geldi." dedi.

Takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getiren Rumen teknik adam, şunları kaydetti:

"Galatasaray'dan sonra en az gol yiyen takımız. Şu an geçen sezon 60 gol yiyen bir takımın başındayım. Bu sezon şu ana kadar 9 gol yedik. Sadece ilk maçta ve Karabükspor'a gol atamadık. Ben futbolcularıma inanıyorum. Benim takımım iyi futbol oynuyor. Ben bundan sonra otele geçip, ligdeki bütün maçları seyrediyorum. Sivas maçını kazandık hiçbir sanşları yoktu bize karşı. Bursaspor maçı da öyleydi ve diğer maçlarda. Galatarasaray maçının dışında bizi zorlayan, maçı domino eden hiçbir takım yoktu. Tüm maçlarda biz üstün oynadık, oyunu biz domino ettik. İyi organize oluyoruz. Adım gibi eminim bu takım ligde ilk 8 içine girer."

- "Kayseri tüm takımlar için zor bir deplasman oldu"

Bu hafta ligde oynayacakları Atiker Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu ama kendi sahalarında taraftarlarının desteği ile bu maçı alacaklarını aktaran Sumudica, şöyle konuştu:

"Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir takıma karşı oynayacağız. İyi hazırlanacağız. Takımımızın evinde iyi maçlar oynadığını biliyorum. Kayseri sadece Konyaspor için değil tüm takımlar için zor bir deplasman oldu. Takımın taraftara ihtiyacı var. Karabükspor maçına gelen taraftara da ayrıca teşekkür ediyorum. Siz de görüyorsunuz Kayserispor'un geçen seneden ne kadar farklı olduğunu. Oyun olarak, hoca olarak, yöneticiler olarak ve taraftarlar olarak çok farklı. Geçen sene 5 bin taraftar geliyordu, bu sene 17 bin taraftar geliyor. Çünkü bu takım taraftarsız bir sıfır."

Diğer yandan, ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılıların antrenmanı, dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla tamamladı.