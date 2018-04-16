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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2018 - 23:59, Son Güncelleme:

Sumudica Başakşehir'e meydan okudu

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Sumudica Başakşehir'e meydan okudu

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "(Medipol Başakşehir maçı) Öyle kolay maç olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyor bizim de bazı hedeflerimiz var." dedi.

Kulüp tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında konuşan Rumen teknik adam, Gençlerbirliği maçının geride kaldığını ara vermeden deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi verdiğini hatırlatan Sumudica, kendilerinin de hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Sumudica, maçın iki taraf açısından da kolay geçmeyeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dünkü maç geçti gitti. İki maç arasındaki zaman gerçekten çok kısa. Cuma günü Başakşehir'e karşı oynayacağız. Oyuncularım için kolay değil. Kazandıkları zaman mutlu oluyorlar. Dünkü oyunu kafalarından atıp gelecek maça konsantre olmaları lazım. Rakibimiz şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takım. İlk maçta evimizde berabere kalmıştık. Oynayacağımız takım kazanmak için sahaya çıkacak. Takımımız bu maça da iyi hazırlanacak. Öyle kolay maç olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyor bizim de bazı hedeflerimiz var. Cuma günü kolay maç olmadığını herkese göstereceğiz."

Sumudica, galip geldikleri maçlarda çok yedikleri ve takımda bir savunma sorununun olup olmadığı yönündeki soruya, "Ben hücum oyununu seviyorum. Maçı 1-0 kazanmaktansa 3-2 kazanmayı tercih ediyorum. Evimizde oynadığımız 3 maçı da 3-2 kazandık. Ligin ilk devresinde de attığımız gol yediğimizden fazlaydı. Oyuncularım gol yememek skoru korumak, puan kaybetmemek için çok endişeleniyorlar, ondan dolayı da gol yiyorlar." şeklinde cevap verdi.

- Antrenman

Öte yandan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda düz koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı.

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