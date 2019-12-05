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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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05.12.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Sumudica: "18 oyuncuyla 3 gün arayla maç oynamak zor"

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Sumudica: "18 oyuncuyla 3 gün arayla maç oynamak zor"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-1 kaybettikleri Kırklarelispor kupa maçının ardından yaptığı açıklamada kendileri için lig maçlarının daha önemli olduğunu vurguladı.

Kırklarelispor maçının takımı için antrenman niteliğinde olduğunu ifade eden Sumudica, eksikler nedeniyle maçta istediği değişikliği yapamadığını söyledi.

Rövanş maçında Kırklarelispor'u 1-0 yenmeleri halinde üst tura yükselebileceklerini ifade eden Sumudica, "Eğer devre arasında iyi transferler yaparsak takımı daha yukarı çıkaracağım. Eğer biz bu takımla elimizdeki oyuncularla devam edeceksek bir tur üste çıkmayı, tur atlamayı istemiyorum. 18 oyuncuyla her hafta 3 gün arayla maç oynamak zor. Bizim oyuncularımız eksik olduğu için biz bu değişiklikleri yapamıyoruz." şeklinde konuştu.

Bilgin Erdem: "Rakibi durdurduk ve savaştık, sonunda da galibiyet geldi" 

GMG Kırklarelispor'un teknik direktörü Bilgin Erdem, iyi savunmayla rakibi durdurduklarını ve kazandıklarını söyledi.

Takımının galibiyeti hak ettiğini ifade eden Erdem, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"2011 yılından beri böyle büyük maçları oynayan bir takımız. Bugün de büyük bir maç oynadık. Karşımızdaki Süper Lig ekibine karşı bir karakter koyduk. Önemli fırsatlar geldi, skoru da arttırabilirdik. Futbolcularımı canıgönülden kutluyorum. Müthiş bir karakter koydular, mücadele ettiler, savaştılar, direndiler, koştular ve sonunda da müthiş bir galibiyet aldılar. Tabii ki kulvar iki ayaklı. Gaziantep'te maç var. Orada da gerekli karakteri koyup tur atlamak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Bu sene MKE Ankaragücü ile başladık, bugün de Gaziantep'i yendik. Demek ki bir şeyler tesadüf değil. Bu takımın gücü var. Artık dünyada küçük-büyük takım ayrımı yok herkes bir birine kafa tutabiliyor. Futbolun doğrularını yaptıktan sonra gerisi geliyor. Bugün de biz futbolun doğrularını yaptık. Müthiş bir takım savunması yaptık, hızlı çıktık, topa iyi sahip olduk, rakibi durdurduk ve savaştık, sonunda da galibiyet geldi. Mutluyuz devam edeceğiz."

 

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