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Sultanlar Ligi'nde 12. hafta tamamlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları sona erdi.

Hürriyet Haber
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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan beş karşılaşma ile sona erdi.

12'nci haftada oynanan müsabakaların sonuçları şu şekilde:

Nilüfer Bld. - Galatasaray: 1-3 (25-23, 14-25, 20-25, 16-25)

Fenerbahçe - Bursa B.Şehir Bld.: 3-2 (20-25, 23-25, 25-13, 25-13, 15-9)

Seramiksan - Çanakkale Bld.: 2-3 (26-24, 22-25, 28-26, 20-25, 11-15)

İlbank - Beşiktaş: 0-3 (18-25, 15-25, 16-25)

Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.: 3-0 (25-18, 25-14, 25-13)

VakıfBank - Halkbank: 3-0 (25-15, 25-15, 25-21)

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