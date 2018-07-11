Şükrü Gülesin kabri başında anıldı
Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu Şükrü Gülesin, vefatının 41. yılında kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emirgan Mezarlığı'ndaki anma törenine Beşiktaş Genel Koordinatörü Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve
Müze Danışmanı Zulal Gök, divan kurulu üyeleri ile Şükrü Gülesin'in ailesi ve sevenleri katıldı.
Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın ise anma törenine çelenk gönderdiği ifade edildi.
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