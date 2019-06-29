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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.06.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Şükrü Birand anısına tören düzenlendi

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Şükrü Birand anısına tören düzenlendi

Dün vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Turhan Şahin, Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Birand'ın ailesi, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.

Düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan merhumun Şükrü Birand'ın oğlu Burçak Birand, "Babam benim ve kardeşim için çok iyi bir baba, annem için çok iyi bir eş, torunları için çok iyi bir dedeydi. İyi bir insan ve iyi bir Fenerbahçeliydi. Her ölüm erken olur ama babam için hakikaten erken oldu. Bu süreçte onu yalnız bırakmayan Ali Koç'a, camiamıza ve takım arkadaşlarına, tüm sevdiklerine teşekkür ediyorum. Babam şimdi dostlarının yanına uğurlanıyor" diye konuştu.

Ali Koç: "Altın çocuk lakabını hayatı boyunca taşıdı"

Törende bir kürsüye gelen ve son dönemde camiada yaşanan vefatlara dikkat çeken başkan Ali Koç, ise şunları söyledi:

"Son zamanlarda buraya, bu çadırın altında çok buluşuyoruz. İki aydır arka arkaya cenazelerimiz oluyor. Umarım burada yine bir veda içinde bulunmayız. 19 Mayıs günü hastaneye kaldırıldı. O günden beri yaşam mücadelesi verdi. Ne yazık ki istediğimiz şekilde sonuçlanmadı ve verdiğimiz mücadeleyi dün kaybetti. 75 yaşında kendisini son yolculuğuna uğurluyoruz. Onun gibi sağlıklı, fiziği yerinde rengarenk bir insan için erken bir veda. Şükrü bey iyi bir futbolcuydu. Mükemmel bir insan, mükemmel bir eş, mükemmel bir sporcu ve Fenerbahçeliydi. Bir insanın iyi insan olması bu şekilde anılması insanın en büyük onuru ve gururudur. Kendine has haliyle sadece camiamıza değil Türk futboluna mal olmuş bir İstanbul beyefendisiydi. İslam Çupi onu altın çocuk diye adlandırdı. Örnek, kültürlü, iyi eğitimli haliyle bu altın çocuk lakabını hayatı boyunca taşıdı. İstikrarıyla, işine duyduğu saygıyla kutsal formamızı şerefli bir şekilde kesintisiz şekilde taşıdı, 13 kupada emeği vardı. Balkan Kupası'nı almamızda da katkısı olmuştu. Çocukları çok seviyordu. Gençlere de çok önem veriyordu. Unutulmazlarımız arasındaki yerini aldı. Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve futbol dünyasına başsağlığı diliyorum."

Sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük iyi bir dostunu kaybettiğini belirterek, "Kendisini çok severdim. Değerli bir dostumu kaybettim. Tribünlerden maçını izledim, sahnelerde sesini dinledim. Melek kalpli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum" dedi.

Şükrü Birand anısına tören düzenlendi

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