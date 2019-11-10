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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
10.11.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Suç makinesi serbest kalacak

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Suç makinesi serbest kalacak

İngiliz mahkemesi, Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinaç’a bıçaklı saldırıda bulunan sanık Ashley Smith’e 10 yıl hapis cezası verdi. Ancak adam yaralama dahil 38 kez mahkemeden kurtulan suç makinesinin birkaç ay içinde serbest kalacağı ortaya çıktı.

Türkiye'de eleştirdiğimiz konuların daha da beteri İngiltere'de karşımıza çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıya ilişkin davada sanıklardan Ashley Smith, 10 yıl hapis cezası aldı. Hakim, futbolculardan 200 bin sterlin değerindeki saati çalmaya çalıştıklarını itiraf eden saldırganın "dehşet verici" bir sabıka kaydı bulunduğunu vurgulasa da, gerçekte Ashley Smith'in birkaç ay içinde serbest kalacağı ortaya çıktı. 38 ayrı suç kaydı bulunan ve 20'sinden hüküm yiyen saldırganın 3 kez şartlı tahliye edildiği de belirtildi.

Londra'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut ve Kolasinac, cesaretiyle dikkat çekmişti.

Saldırıya rağmen ne Mesut Özil ne de eşi Amine Gülşe, Londra'dan ayrılmayacaklarını söyledi. Başarılı futbolcu, Arsenal forması giymekten mutlu olduğunu belirtti.

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