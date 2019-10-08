Suat Serdar kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda forma giyiyor?
Suat Serdar, futbol camiasını yakından takip eden pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Almanya'da dünyaya gelen ve abisinin desteğiyle futbola başlayan Suat Serdar, son günlerde yaptığı çıkış ile futbol otoritelerinin takdirini topladı. Peki, Suat Serdar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Suat Serdar, 11 Nisan 1997 tarihinde Almanya'nın Bingen kentinde dünyaya geldi. Ailesi ve abisinin desteği ile küçük yaşlarda Hassia Bingen alt yapısına girdi. 2008 yılında Mainz takımının alt yapısına giren Suat Serdar, 2018 yılına kadar burada top koşturdu. 2018 yılının yaz transfer döneminde ise 10 milyon 500 bin Euro bedeller Schalke 04 forması giymeye başladı.
Orta saha mevkisinde ve ihtiyaç halinde ön libero mevkisinde forma giyen 1,84 boyundaki Suat Serdar, sağ ayağına hakimdir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle