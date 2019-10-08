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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.10.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Suat Serdar kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda forma giyiyor?

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Suat Serdar kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda forma giyiyor?

Suat Serdar, futbol camiasını yakından takip eden pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Almanya'da dünyaya gelen ve abisinin desteğiyle futbola başlayan Suat Serdar, son günlerde yaptığı çıkış ile futbol otoritelerinin takdirini topladı. Peki, Suat Serdar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Suat Serdar, 11 Nisan 1997 tarihinde Almanya'nın Bingen kentinde dünyaya geldi. Ailesi ve abisinin desteği ile küçük yaşlarda Hassia Bingen alt yapısına girdi.  2008 yılında Mainz takımının alt yapısına giren Suat Serdar, 2018 yılına kadar burada top koşturdu. 2018 yılının yaz transfer döneminde ise 10 milyon 500 bin Euro bedeller Schalke 04 forması giymeye başladı.

Orta saha mevkisinde ve ihtiyaç halinde ön libero mevkisinde forma giyen 1,84 boyundaki Suat Serdar, sağ ayağına hakimdir.

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