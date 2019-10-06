Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında ve nereli?
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen Türk kökenli futbolcu Suat Serdar, son günlerde en popüler olan oyuncular arasında yer alıyor. Futbolseverler, Suat Serdar'ın özel yaşamı ve kariyerine ilişkin detayları internette araştırıyor. Peki, Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında ve nereli?
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Schalke 04’te forma giyen Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'ı Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet etti. Bu gelişmenin ardından Suat Serdar'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Suat Serdar hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
11 Nisan 1997 tarihinde Almanya'nın Bingen şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu'dur. Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'de takımında orta saha olarak forma giymektedir.
Serdar futbola doğduğu kent Bingen'in takımlarından Hassia Bingen'de başladı. 2008 yılında 1. FSV Mainz 05'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda Mainz'ın U-17 takımına, bir sonraki sezon da U-19 takımına yükseldi.
2015-16 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkıp, 13 Eylül 2015'te Schalke 04 ile oynanan Bundesliga maçında teknik direktör Martin Schmidt tarafından ilk kez kadroya alındı. 2 gün sonra 3. Liga'da mücadele eden 1. FSV Mainz 05 II takımı ile VfB Stuttgart II karşısında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.
Suat Serdar, 16 yaş altıdan itibaren Almanya’nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydi. Genç futbolcu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadı.
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