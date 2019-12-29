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Haber Giriş: 29.12.2019 - 09:55,Son Güncelleme:/

Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu

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Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'te Giray Bulak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken, yeni teknik direktör için görüşmeler başladı.

1 ay önce göreve gelen ve takımın başında çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör Giray Bulak ile yollar ayrılmıştı.

Teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbul ekibi Suat Kaya ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.

Suat Kaya Menemen Belediyespor'u şampiyon yaparak TFF 1. Lig'e çıkardıktan sonra son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.

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Suat Kayanın yeni adresi belli oldu


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