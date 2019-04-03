Suat Kaya yıkıldı! 2-0'dan 3-2...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSuat Kaya yıkıldı! 2-0'dan 3-2...
GeriFutbol Suat Kaya yıkıldı! 2-0'dan 3-2...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
03.04.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Suat Kaya yıkıldı! 2-0'dan 3-2...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suat Kaya yıkıldı! 2-0'dan 3-2...

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Suat Kaya'nın çalıştırdığı Menemen Belediyespor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilerek avantaj kaybetti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Menemen Belediyespor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilerek avantaj kaybetti.

Sarı-lacivertliler 13. dakikada kaptan Mustafa Şen ile 1-0'ı bulurken, 30'da Taşkın tabelayı 2-0'a getirdi. Ancak pes etmeyen Etimesgut Belediyespor 45'te İbrahim ile farkı 1'e indirip soyunma odasına umutlu girdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Başkent ekibi 64'te önce Ahmet Sarı ile eşitliği yakaladı, 70'te Mehmet Atik ile galibiyet golünü buldu.

Bu sonuçla 61 puanda kalan Menemen Belediyespor'la takipçisi Tuzlaspor'un arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 3'e düştü. Play-Off mücadelesi veren Etimesgut ise 45 puana ulaşıp 6. sırada kaldı.

14
Tarih bunu da yazdı Suat Kaya...
Tarih bunu da yazdı! Suat Kaya...

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Menemen Belediyespor golü buldu. Alberk'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Mustafa Şen tek vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

28. dakikada Mustafa Şen sağ çaprazdan sert vurdu, Etimesgut kalecisi Osman meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

30. dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazandı. Mustafa Şen'in soldan kullandığı köşe atışında ceza alanında yaşanan karambolde Talha'nın şutunda Eyüpcan topa elle müdahale etti. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Taşkın sarı-lacivertlilerin ikinci golünü kaydetti: 2-0

45. dakikada Etimesgut Belediyespor farkı bire indirdi. Ceza yayı üzerinden frikiği kullanan İbrahim topu ağlarla buluşturdu: 2-1

64. dakikada Ömer'in sağdan pasında Ahmet Sarı yerden vuruşla skoru eşitledi: 2-2.

70. dakikada Etimesgut Belediyespor öne geçti. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Mehmet, kaleci Necati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-3.

87. dakikada Hüseyin'in kafayla çıkardığı topa altıpas üzerinde Rıdvan vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada kullanılan kornerde Okan'ın şutunu savunma çizgiden çıkardı. Pozisyonu takip eden Okan bir kez daha şutunu çekti. Ancak bu kez yan direk gole izin vermedi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (03.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Diagne'den olay paylaşım: Aptal insanlar...

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk!

Suat Kaya yıkıldı! 2-0'dan 3-2...

Luyindama PFDK'ya sevk edildi