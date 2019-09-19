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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.09.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Suat Kaya Sakaryaspor'a imzayı attı

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Suat Kaya Sakaryaspor'a imzayı attı

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü yapılan anlaşmayla Suat Kaya oldu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırmıştı. Ercan ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Sakaryaspor, Suat Kaya ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı. Rüstemler Tesisi'nde yapılan imza töreniyle Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu.

"Bugün bu kulüp için yeni dönem başlayacak"

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant, "Bu sezon oldukça sıkıntılı başladık. Hepsi şu anda bitti. Bugün bu kulüp için yeni dönem başlayacak. Sıfırdan başlangıç noktası diye kabul ediyoruz. Bundan sonra her şeyin güzel olacağına eminiz. Kulübümüze Suat hocamızı aldık. Kendisi büyük bir isim, iyi bir hoca. İnşallah hocamızla şampiyonluğu yakalayacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Hayırlı olsun hocam diyorum" şeklinde konuştu.

"Çok mutluyum"

Teknik Direktör Suat Kaya ise yaptığı açıklamada, "3 aydır birçok kulüple temas halindeydim. 1 buçuk günde bu kadar içten, bu kadar samimi insanların isteğini geri çeviremeyeceğimi anladım. Çok ağır bir ligden çıkıp da şampiyonluk yaşayıp tekrar bu heyecanı isteyen bu grubun içinde olmaktan çok mutluyum. İyi ivme kazandırarak takımı olması gereken yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Suat Kaya Sakaryaspora imzayı attı

Suat Kaya Sakaryaspora imzayı attı

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