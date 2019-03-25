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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.03.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Suat Kaya koptu geliyor!

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Suat Kaya koptu geliyor!

Bakspor'u 7-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza atan Suat Kaya'lı Menemen Belediyespor, son 6 haftaya büyük avantajla girdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bakspor'u 7-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza atan Menemen Belediyespor, son 6 haftaya büyük avantajla girdi.

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Tuzlaspor ve Fatih Karagümrük'ün puan kaybettiği haftayı çok iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Çok önemli bir fırsat yakalayan sarı-lacivertliler yıllardır hasretle beklediği 1. Lig için geri sayıma geçerken, teknik direktör Suat Kaya, ayaklarının yere sağlam basması çağrısında bulundu.

Ankara'da çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini ifade eden Suat Kaya, "7-0'lık galibiyet elbet müthiş, üstelik rakiplerimizin kaybettiği haftada alınan 3 puan altın değerinde. Biz sakin olacağız. Kalan 6 final maçımızda gerekeni yapıp şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Kimse şimdiden havaya girmemeli. Büyük bir avantajın sahibiyiz ama yere de sağlam basmalıyız" diye konuştu.

İzmir ekibi, tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma yolunda kalan haftalarda Etimesgut Belediyespor, Manisa BŞB (D), Pendikspor, Bandırmaspor Baltok (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) kozlarını paylaşacak.

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Suat Kaya koptu geliyor

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