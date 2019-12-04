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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.12.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Suat Kaya: "Herkes kendi saçım zannetti"

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Galatasaray ve A Milli Takım’ın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Suat Kaya, Türk futbolu ve kendisi hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Suat Kaya, eksi kulübü Galatasaray’ın her zaman şampiyonluk yarışı içinde olacağını vurguladı. Galatasaray’ın son 2 sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Kaya, "Transferde iyi hamleler yapıldı ama birçok oyuncunun uyum sorunu oldu. Uyum sağlayan futbolcu sayısı az olunca düşüş başladı. Fakat Fatih Terim reçeteyi yazmıştır. Hoca aynı hoca. Fatih Terim’in hedefi ve iddiası asla değişmez. Hocanın olduğu yerde Galatasaray hiçbir zaman karenin dışında kalmamıştır. Falcao transferi ise sorun oldu. Şu an onu beklemekten başka çare yok. İyileşmiş ve oynayacaktır. Galatasaray her zaman şampiyonluk potasının içinde olacaktır" dedi. Suat Kaya: Herkes kendi saçım zannetti

GRUBUMUZU SEVMEDİM

A Milli Takımı da değerlendiren Kaya, "Euro 2020’ye katıldığımız için çok mutluyum. A Milli Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş’i tebrik ediyorum. Ancak ben Avrupa Şampiyonası’ndaki grubumuzu sevmedim. İtalya, İsviçre ve Gller’le çok oynadığımız söylenemez. Açılışı İtalya ile yapacağız. Takımda güzel bir jenerasyon ve kurguyu güzel anlayan oyuncu grubumuz var. Hem tecrübeliyiz hem de futbolda agresif gençlere sahibiz. A Milli Takım olarak daha da ileriye gideceğiz" yorumunu yaptı.

Süper Lig’deki yarışta Anadolu takımlarının çok iyi işlere imza attığını söyleyen Suat Kaya, "Ligde çok keyif veren bir oyun olmasa da Anadolu haykırışı var. Sivasspor, Alanyaspor ve sezona iyi başlamasa da Başakşehir önemli bir çıkış yakaladı. Arkalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray geliyor. 1. Lig ve 2. Lig’dea de çekişmeli bir yarış oluyor" diye konuştu.

"FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM"

Son olarak 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor’u çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam, "Geçen sezon şampiyon yaptığım Menemenspor’dan ayrıldım. Dinlenmeye çekildim, saç ektirdim ve Sakaryaspor’dan teklif aldım. Çok iyi bir yönetimle 4. haftadan itibaren göreve geldim. 1 puanı 21 puan yaparak takımı düşme hattından Play-Off’a hattına getirdim. Ancak yeni gelen yönetim ’Hocam beklenti fazla. Oyunsal ve puan olarak daha fazla iş yapmamız gerekiyor’ dedi. Ben de ’Gerekeni yapın’ dedim ve gerekeni yaptılar. Sakaryaspor’dan ayrıldım. Artık şimdi yeni bir mücadelenin içine gireceğim. Futbolu seviyorum, futbolu özlüyorum. Futbol bizim hayatımız. Kesinlikle tembel kalamıyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve mutlu olmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

20 YIL PROTEZ TAKTIM

Yıllarca protez saç taktığını sözlerine ekleyen Suat Kaya, "Saçlarım benim kendi mutluluğumla ilgili. 53 yaşındayım ve 20 sene protez kullandım. Herkes kendi saçım zannetti. Kimseye anlatamadım protez olduğunu. Şimdi saç ektirdim. Kendim için değişim yaparım. İnşallah saç ekiminde nisanda güzel bir sonuç alacağım" dedi.

İzmir futbolunu da değerlendiren Kaya, şöyle konuştu:

"Burada son 5 senedeki karnemiz çok iyi. Göztepe’de kurduğum takım 2. Lig’de şampiyon oldu. Buca’da 15 maç kazandım ve Türkiye Kupası’nda son 16 Turu’na kadar çıkıp Beşiktaş’a elendik. Menemenspor’da ise 3 sene çalıştım. İlk 2 yıl 2. olduk, hep direkten döndük. Son senemizde ise şampiyon olduk. Başkan, oyuncu gurubu herkes iyi mücadele etti. İzmir tam bir futbol kendi, qpotansiyel çok yüksek. Göztepe’nin ve Altay’ın stadı bitiyor. Karşıyaka Stadı da biterse İzmir ışık saçacak."

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