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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.04.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Suat Kaya: "Hepimiz inandık. Camia ve taraftar kenetlendi."

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Suat Kaya: "Hepimiz inandık. Camia ve taraftar kenetlendi."

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta evinde Pendikspor’u 2-1 yenerek 2 maç sonra galip gelen Menemen Belediyespor, en önemli rakipleri Tuzlaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un berabere kalmasıyla son 3 haftaya rakiplerinin 6 puan önünde lider girdi.

Yıllardır kovaladığı şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşan sarı-lacivertliler, Pendikspor karşılaşması sonunda büyük sevinç yaşadı.

Önemli avantajı elinde bulunduran İzmir ekibi geri sayıma geçerken, teknik direktör Suat Kaya şampiyonluk ipini göğüsleyip kulüp tarihinde ilki yaşayacaklarını söyledi.

Pendikspor’u yenerek kara bulutları dağıttıklarını ifade eden Kaya, "Artık sezonun bitimine az kaldı. Maalesef üst üste 2 maçımızı kaybettik, kazansaydık şampiyonluğumuzu erkenden ilan edecektik. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Son 2 yılda zirveyi son haftalarda kaybettik. Bu kez böyle bir üzüntü yaşamayacağız. Hepimiz inandık. Camia ve taraftar kenetlendi. Ligi en üstte bitirip tarihimizde ilk defa 1. Lig’de mücadele etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Menemen Belediyespor kalan 3 haftada Bandırmaspor Baltok (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor’la (D) karşı karşıya gelecek.

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Suat Kaya: Hepimiz inandık. Camia ve taraftar kenetlendi.

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