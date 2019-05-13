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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.05.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Suat Kaya ayrılığı açıkladı

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Suat Kaya ayrılığı açıkladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tarihinde ilk kez şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'da şok gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde 3 sezondur görev yapan ve kariyerinde ilk defa şampiyonluk yaşayan Teknik direktör Suat Kaya, İzmir ekibiyle yola devam etmeyeceğini açıkladı. Bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli teknik adam yönetimle uzlaşamadığını söyledi. Menemen Belediyespor'a 3 senedir gururla hizmet ettiğini ifade eden Suat Kaya, "Burada güzel izler bıraktığımızı düşünüyorum. Yeni sezonda ben olmayacağım" dedi.

Tamer Tuna rolleri değişti
Tamer Tuna rolleri değişti

İzmir ekibinde kulüp yönetimi ve yeni belediye yönetimi arasında yaşanan krizlerin ardından Kaya'nın devam etmeme kararı aldığı iddia edildi. 25 Mayıs'ta olağanüstü genel kurula gidecek Menemen'de halen yönetimi elinde bulunduran Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'in kulüp başkanı seçilmesi halinde çok ciddi bütçeler ayıramayacağını Kaya'ya söylediği de ifade edildi. Suat Kaya'ya şimdiden birçok kulübün teklif götürdüğü vurgulandı. Kaya, teknik adamlık kariyerinde Gazişehir, Orduspor, Ç.Rizespor, Tokatspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Bucaspor'da çalıştı.

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