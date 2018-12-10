Suarez'in koltuğu sallantıda! Yerine gelecek isim...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSuarez'in koltuğu sallantıda! Yerine gelecek isim...
GeriFutbol Suarez'in koltuğu sallantıda! Yerine gelecek isim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Foto: Depo Photos
10.12.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Suarez'in koltuğu sallantıda! Yerine gelecek isim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suarez'in koltuğu sallantıda! Yerine gelecek isim...

İngiliz gazetesi Daily Star, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı! Luis Suarez'in koltuğu sallantıda...

Geçtiğimiz yaz Watford'dan Everton'a 40 milyon Sterlin karşılığında geçiş yapan Richarlison, Luis Suarez'in yerine geçecek, işte detaylar!

Daily Star'ın haberine göre Everton, geçtiğimiz yaz 40 milyon Sterlin ödeyerek Watford'dan aldığı Richarlison'u Barcelona'ya satmak üzere...

32 yaşından gün alan, diz sakatlıklarıyla uğraşan Luis Suarez yerine hücuma alternatif arayan Barcelona, Harry Kane'i 1 numaralı hedef yaptı ama Everton'ın genç yıldızını da radarına aldı.

Geçen yaz Griezmann'ı almak istemişler ama Fransız'ı ikna edememişlerdi. Griezmann hala listede, hatta Kane ve Mbappe de listede ama Richarlison'un gelişimini de yakından gözlemliyorlar.

Listedeki isimler arasında en düşük bütçeyle transfer edilebilecek isim olarak dikkat çeken Richarlison, bu sezon Marco Silva önderliğindeki Everton ile 13 lig maçına çıktı ve 7 gol atmayı başardı.

Suarezin koltuğu sallantıda Yerine gelecek isim...

Everton 1-1 Newcastle United (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 15. hafta maçında Cenk Tosun'un ilk 11 başladığı mücadelede Everton sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım mücadelenin 19. dakikasında Jose Salomon Rondon ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole ise 38'de Richarlison ile yanıt verdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Milli futbolcumuz Cenk Tosun 69 dakikada yerini Bernard'a bıraktı. Cenk mücadelede ayrıca çok net bir pozisyonu gole çeviremedi. Maç 1-1'lik skorla tamamlanırken, Everton puanını 23'e, Newcastle United ise 13'e yükseltti.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 149Everton - Watford
    3
    MS1
    1,55
    16740kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yaşar Kemal Uğurlu bu haftayı pas geçti

"Üç büyükler" son 25 sezondaki en kötü performansını sergiliyor

Milan'a geliyor mu? İlk ağızdan açıklama...

Suarez'in koltuğu sallantıda! Yerine gelecek isim...