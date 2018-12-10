Suarez'in koltuğu sallantıda! Yerine gelecek isim...
İngiliz gazetesi Daily Star, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı! Luis Suarez'in koltuğu sallantıda...
Geçtiğimiz yaz Watford'dan Everton'a 40 milyon Sterlin karşılığında geçiş yapan Richarlison, Luis Suarez'in yerine geçecek, işte detaylar!
Daily Star'ın haberine göre Everton, geçtiğimiz yaz 40 milyon Sterlin ödeyerek Watford'dan aldığı Richarlison'u Barcelona'ya satmak üzere...
32 yaşından gün alan, diz sakatlıklarıyla uğraşan Luis Suarez yerine hücuma alternatif arayan Barcelona, Harry Kane'i 1 numaralı hedef yaptı ama Everton'ın genç yıldızını da radarına aldı.
Geçen yaz Griezmann'ı almak istemişler ama Fransız'ı ikna edememişlerdi. Griezmann hala listede, hatta Kane ve Mbappe de listede ama Richarlison'un gelişimini de yakından gözlemliyorlar.
Listedeki isimler arasında en düşük bütçeyle transfer edilebilecek isim olarak dikkat çeken Richarlison, bu sezon Marco Silva önderliğindeki Everton ile 13 lig maçına çıktı ve 7 gol atmayı başardı.
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