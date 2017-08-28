SU TOPUNA DÖNÜŞÜYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Gianluigi Buffon, futbolda teknolojik bir yenilik olan Video Hakem Sistemi'ni (VAR) eleştirdi.

Sitemin kullanılarak penaltı çalındığı Genoa maçı sonrası konuşan tecrübeli file bekçisi hoşnutsuzluğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Penaltıya bile sevinemedim"

VAR çok fazla zaman alıyor ve bu durum da oyunu su topuna dönüştürüyor. Bize bu sistemin yalnızca hatalı pozisyonlarda kullanılacağı söylenmişti şimdi hemen her pozisyonda devrede. Futbol bu şekilde oynanmaz. Lehimize çalınan penaltıya bile sevinemedim çünkü tam 6 dakika sürdü.

"Böyle giderse 55 penaltımız olacak"

Ben sürekli atak yapan ve ceza sahası içerisinde olan bir takımın kalecisiyim. Geçen sezon lehimize üç penaltı çalınmıştı ancak bu sistem kullanılmaya devam ederse bu sayı 55 olacak. Sistem, futbolun eğlence tarafını mahvediyor.

Juventus dün oynanan karşılaşmada Genoa'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Buffon, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun en iyi kalecisi seçilmişti.