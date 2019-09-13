Stuttgart’ta artık cezalar çarkıfelekte belirleniyor
Almanya'nın Stuttgart Kulübü, ilginç bir ceza sistemine geçti.
Stuttgart Teknik Direktörü Tim Walter, takımda büyük ilgi uyandıran bir ceza sistemine geçti.
Antrenman sahasına bir çarkıfelek getiren Walter, idmanda çift kalelerde kaybeden takıma bunu çevirtiyor ve çıkan cezayı uyguluyor...
Cezalar arasında kazananları sırtında taşıma, çevreyi temizleme, soyunma odasını toplama, ağırlık çalışma gibi cezalar var.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle