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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.01.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak kimdir?

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Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak kimdir?

Ozan Kabak, transfer sezonu içerisinde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve Sarı Kırmızılı takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak, ara transfer döneminde Stuttgart'a transfer oldu. Peki, genç oyuncu Ozan Kabak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte,o isim hakkında bazı bilgiler

Genç yaşında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Futbolseverlerin ilk kez Yeni Malatyaspor maçında profesyonel forma ile gördüğü Ozan Kabak, Alman ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Peki, Ozan Kabak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

OZAN KABAK KİMDİR?

Tam adı Ozan Muhammed Kabak olan genç oyuncu, 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray resmi sözleşmeye imza attı.

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı Milli Futbol Takımı'nda mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

Milli takımda U15, U16, U17 ve U18 kadrolarında yer bulan Ozan Kabak, çıktığı 50 maçta 13 gol atarak milli kariyerini süslemiştir. 1,85 boyunda sağ ayağına hakim olan stoper oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla futbol otoritelerinin dikkatini çekmişti.

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