Stuttgart, zorlu Bayern deplasmanında! Ozan Kabak...
11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bayern deplasmanında forma giyecek mi? İşte detaylar...
- Franck Ribery, Arjen Robben ve Corentin Tolisso sakat.
- Hafif sakatlığı bulunan Gnabry ve grip olan Boateng'in durumları maç saati netleşecek.
- Son 6 lig maçını kazanan Alman devi, Dortmund'un aynı süreci tek yenilgiyle geçmesi sonrası 1 maç eksiğiyle 9 puan geriden zirve takibini sürdürüyor.
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- Savunma kurgusunda yer alan isimlerin sakatlığı ve/veya hazır olmaması bugün Ozan Kabak'ı ilk 11'de görmemize vesile olabilir.
- Geçen haftaki Mainz maçında takıma yeni katıldığı için kadroda değildi ama bugünkü zorlu maç öncesi Benjamin Pavard'ın sakatlığı, Timo Baumgartl ve Pablo Maffeo'nun belirsizliği ile birleşince savunma kurgusunda kendine yer bulabilir.
- Basın toplantısında kendisine Ozan Kabak'ın durumu sorulan teknik direktör Markus Weinzierl; "Güzel izlenim bıraktı. Galatasaray'da görüp de transfer ettiğimiz özelliklerini antrenmanlarda sergiliyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var ama kadrodaki opsiyonlardan biri olacak." açıklamasını yaptı.
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