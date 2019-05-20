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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.05.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Stuttgart yeni sezonda Tim Walter'e emanet

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Stuttgart yeni sezonda Tim Walter'e emanet

Alman ekibi, teknik direktör Tim Walter ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada bitiren ve kümede kalmak için İkinci Lig ekibi Union Berlin ile play-out maçları oynayacak olan Stuttgart'ın yeni teknik direktörü Tim Walter olacak. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği kulüpten yapılan açıklamada, İkinci Lig temsilcisi Holstein Kiel'i çalıştıran 43 yaşındaki Tim Walter ile yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2021'e kadar 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Thomas Hitzlsperger, yaptıkları görüşmelerde Walter'in cesaretli ve ofansif futbolunun Stuttgart'a uyduğunu gördüklerini belirterek, gelecekte daha fazla alt yapıya önem vereceklerini, bunun için de Walter'in çok deneyimli olduğunu kaydetti. Stuttgart Kulübü 1 ay önce teknik direktör Markus Weinzierl'in görevine son vermiş, ligdeki son 4 maçta takımın başında geçici olarak Nico Willig görev yapmıştı.

Walter ise daha önce Karlsruhe ve Bayern Münih'in alt yapı takımlarını çalıştırmış, geçen sezon da Holstein Kiel'in teknik direktörü olmuştu. Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Stuttgart, İkinci Lig'i 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile 23 ve 27 Mayıs'ta play-out maçları oynayıp, kümede kalmaya çalışacak.


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