Stuttgart, Tayfun Korkut ile şahlandı
Almanya Ligi’nin 24.haftasında Eintracht Frankfurt’u 1-0 yenerek küme düşme hattından uzaklaşmaya başlayan Stuttgart’ta teknik direktör Tayfun Korkut’tan futbolcularına övgü geldi.
“Çalışmalarımıza kazanma odaklı devam edeceğiz”
Maçla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Tayfun Korkut, “Takımı gerçekten de tebrik ve iltifat etmem gerekiyor. Bulduğumuz fırsatları elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık. Erken bulduğumuz fırsatı değerlendirdik ve daha sonra iyi savunma yaptık ve kazandık. Şimdi alınması gereken bir başka 3 puan daha var. Çalışmalarımıza kazanma odaklı devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Alman ekibi Stuttgart’ta Hannes Wolf ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Tayfun Korkut getirilmişti. Göreve geldiği ilk maçta Wolfsburg deplasmanından 1 puan ile dönen Korkut, son 3 maçta da galibiyet elde etti. Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, son 4 maçta 10 puan toplamış oldu.
Mario Gomez, Andreas Beck gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri de kadrosunda barındıran Stuttgart, ligde bir sonraki maçını Köln ile deplasmanda oynayacak. (Ajansspor)
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