Stuttgart, Gomez ve Beck’in golleriyle kazandı
Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Stuttgart, deplasmanda Köln’ü Mario Gomez ve Andreas Beck’in golleriyle 3-2 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 25. haftasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Stuttgart, deplasmanda Köln’ü 3-2 yendi.
RheinEnergie Stadı’nda oynanan karşılaşmada Köln’ü mağlup eden Stuttgart’ın golleri 45. ve 45+2'nci dakikada Mario Gomez ve 57. dakika Andreas Beck'ten geldi. Ev sahibi ekibin gollerini de 7. dakikada Claudio Pizarro ve 86. dakikada Milos Jojic attı.
Tayfun Korkut yönetimindeki 5. maçında da yenilmeyen Stuttgart, üst üste 4. galibiyetini aldı. Stuttgart, 33 puanla 9. sıraya yükselirken, Köln 17 puanla son sırada kaldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle