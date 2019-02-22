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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
22.02.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Stuttgart, Bremen deplasmanında! Ozan Kabak ilk 11'de olur mu...

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Stuttgart, Bremen deplasmanında! Ozan Kabak ilk 11'de olur mu...

Üst üste gelen puan kayıpları sonrası küme düşme hattına demir atan Ozan Kabak'lı Stuttgart, zorlu Werder Bremen deplasmanında. Takımlardan son gelişmelere göz atalım...

Werder Bremen

- Tecrübeli forvet Martin Harnik ve bu sezon 4 gol atan Yuya Osako sakat.

- Son 5 lig maçını kaybetmediler (3 beraberlik - 2 galibiyet) ve bu 5 maçın 2'sinde Nuri Şahin de ilk 11'deydi.

- Weserstadion'da oynadıkları son 3 lig maçında Stuttgart'ı yenmeyi başardılar.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 104Werder Bremen - Stuttgart
    3
    2,5Üst
    1,40
    8403kez oynandı
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Stuttgart

- Genç hücumcu Nicolas Gonzalez cezalı, savunmadan Timo Baumgartl ise henüz iyileşmedi.

- Son 4 lig maçına ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, bu 4 maçta sadece 1 puan sevinci yaşayabildi.

- Markus Weinzierl, Bremen öncesi düzenlenen basın toplantısında; "Savunmada daha derli toplu olmamız lazım!" açıklamasını yapmıştı. 

- Bundesliga'nın resmi sitesi, genç oyuncumuzu muhtemel 11'den kesmiş - 'Beck, Pavard, Kempf, Insua' dörtlü savunma hattına yer vermiş...

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İddaa Tahminleri - 22 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 22 Şubat Cuma iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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