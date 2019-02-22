Stuttgart, Bremen deplasmanında! Ozan Kabak ilk 11'de olur mu...
Üst üste gelen puan kayıpları sonrası küme düşme hattına demir atan Ozan Kabak'lı Stuttgart, zorlu Werder Bremen deplasmanında. Takımlardan son gelişmelere göz atalım...
Werder Bremen
- Tecrübeli forvet Martin Harnik ve bu sezon 4 gol atan Yuya Osako sakat.
- Son 5 lig maçını kaybetmediler (3 beraberlik - 2 galibiyet) ve bu 5 maçın 2'sinde Nuri Şahin de ilk 11'deydi.
- Weserstadion'da oynadıkları son 3 lig maçında Stuttgart'ı yenmeyi başardılar.
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Stuttgart
- Genç hücumcu Nicolas Gonzalez cezalı, savunmadan Timo Baumgartl ise henüz iyileşmedi.
- Son 4 lig maçına ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, bu 4 maçta sadece 1 puan sevinci yaşayabildi.
- Markus Weinzierl, Bremen öncesi düzenlenen basın toplantısında; "Savunmada daha derli toplu olmamız lazım!" açıklamasını yapmıştı.
- Bundesliga'nın resmi sitesi, genç oyuncumuzu muhtemel 11'den kesmiş - 'Beck, Pavard, Kempf, Insua' dörtlü savunma hattına yer vermiş...
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