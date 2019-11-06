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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.11.2019 - 01:59, Son Güncelleme:

Sturridge: Transfer öncesinde Drogba, Anelka ve Skrtel ile mesajlaştım

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Trabzonspor'un golcü futbolcusu Daniel Sturridge, geldiği günden bu yana merak edilen tüm sorulara yanıt verdi ve transfer hikayesini taraftarları ile patlaştı. İşte tecrübeli futbolcunun çarpıcı açıklamaları...

İngiltere Premier Lig'de Liverpool formasıyla attığı gollerle damgasını vuran Daniel Sturridge, bu sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuş ve gündem olmuştu. Tecrübeli futbolcu transferi ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri beIN Sports'a açıkladı.

İşte golcü futbolcunun önemli açıklamaları:

"Bunun farklı bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum. Konfor alanımdan da biraz uzaklaşmak istedim çünkü 12-13 yıldır İngiltere'de, Premier League'de oynuyordum."

"Sadece bunun farklı bir tecrübe olacağını ve farklı bir teknik direktörle çalışmanın yeni bir meydan okuma olduğunu düşündüm. Özellikle futbol kültürü anlamında farklılıklar var Türkiye ile İngiltere arasında. Oyun stilleri de oldukça farklı."

"Burada futbolculuk kimliğimi geliştirmek için de çabalıyorum. Alışık olduğum kültürden bir şeyler sunmak istiyorum. Bana yardımcı oldukları ölçüde ben de bu kulübü daha ileriye taşımak için de uğraşıyorum."

Sturridge: Transfer öncesinde Drogba, Anelka ve Skrtel ile mesajlaştım

Ünal Karaman beğendiğim bir antrenör'

"Ünal Karaman beğendiğim bir antrenör. Hücuma yatkın bir oyun anlayışına sahip ve sahada özgür olmamı sağlıyor. Ünal Hoca oyununuzu oynamanıza izin verir. Çok çalışmaya devam edceğim ve mümkün olduğu kadar yardımcı olacağım."

"Kız arkadaşım burada. Aynı zamanda arkadaşlarım ve ailemden gelip beni ziyaret edenler de oluyor. Birçok insan gelip burada ne yaşadığımı deneyimlemek için beni ziyaret etti. Maçlarıma da geliyorlar ve alışmam için bana yardımcı oluyorlar."

"Örneğin Liverpool'da yaşadığım dönemde taraftarlar bana büyük bir sevgi gösterdi. Liverpool'u çok seviyorum ve bu sevgiyi hala kalbimin derinliklerinde hissedebiliyorum. Tanınmaya alışıktım. Fakat burada yoğunluk açısından bambaşka bir seviye var."

'Takım kaybederse haftasonu zehir oluyor'

"Ünlü birine duyulan hayranlık gibi. Burada futbol neredeyse yaşama yolu gibi. Taraftarlar için nefes alma yolu. Takım kaybettiğinde haftasonları zehir oluyor."

"Drogba, Anelka ve Skrtel gibi Türkiye'de oynamış isimlerle mesajlaştım. Malouda'nın burada oynadığını bilmiyordum ama onunla da konuştum. Trabzon'a gelmeme gerek kalmadan anlaşma sağlandı. Her şey İstanbul'da bitti. Trabzon'a geldiğimde tüm taraftarlar buradaydı."

"Havaalanında karşılanmam tam bir çılgınlıktı. Beni arabayla getirdiler ve gerçekten delice bir karşılamaydı. Hikayem henüz bitmedi. Kalbim bu kulübe başarılı olması için yardımcı olmamı istiyor."

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