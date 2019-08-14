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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
14.08.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Sturridge teklifi belli oldu! Fenerbahçe... | Transfer haberleri...

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Sturridge teklifi belli oldu! Fenerbahçe... | Transfer haberleri...

Trabzonspor'dan aldığı transfer teklifini reddeden Daniel Sturridge'in adı, son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ada basını, Sarı Lacivertliler'in bonservisi elinde olan İngiliz santrfora yaptığı teklifi duyurdu.

Premier Lig devi Liverpool'la olan sözleşmesi sona eren ve kendisine hâlâ kulüp bulamayan Daniel Sturridge, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un kendisi için yaptığı teklifi reddetmişti. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen 29 yaşındaki santrforla ilgili Ada basınından gelen son iddia ise Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

The Telegraph gazetesi, Fenerbahçe'nin golcü oyuncuya haftalık 60 bin sterlin (yıllık 3 milyon 350 bin euro) önermeye hazır olduğunu yazarken yıldız ismin şu ana kadar aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu 13 kulüpten teklif aldığını öne sürdü. Haberde kariyerini Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya Orta Doğu'da sürdüreceği belirtilen Sturridge'in geleceğiyle ilgili kararını ise bu hafta vereceği ifade edildi.

Sturridge teklifi belli oldu Fenerbahçe... | Transfer haberleri...

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