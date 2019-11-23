Sturridge kararının ardından Galatasaray çıktı!
Trabzonspor bugün Ankaragücü deplasmanına liderlik için çıkacak. Sakat olan Novak’ın yerine sol bekte Kamil Ahmet oynayacak. Sturridge ise riske edilmedi.
Trabzonspor bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bordo-mavili takım, kazanması halinde puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
Çekyalı sol bek Filip Novak'ın ardından genç Abdurrahim Dursun'un da sakatlandığı Fırtına'da, teknik direktör Ünal Karaman'ın jokeri Kamil Ahmet Çörekçi sol bekte oynayacak.
Yusuf Sarı yokken sağ kanat, Sosa ve Obi Mikel yokken de orta sahada görev yapan Kamil, bu kez sol bekte ter dökecek.
Sakatlığı nedeniyle Karadeniz ekibinin Göztepe ve Alanya maçlarında oynayamayan Daniel Sturridge, bu müsabakada da forma giyemeyecek.
Teknik heyet, sakatlığını yeni atlatan İngiliz golcüyü haftaya oynanacak Galatasaray maçını düşünerek Ankaragücü müsabakasının kadrosuna almadı.
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