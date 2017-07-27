Sturm Graz 1-2 Fenerbahçe / MAÇIN ÖZETİ

Stat: Merkur Arena
Hakemler: Ola Hobber Nilsen, Tom Harald Gronevik, Geir Isaksen (Norveç)
Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Lovric (Dk. 75 Schmid), Hierlander, Röcher (Dk. 84 Schubert), Alar, Zulechner (Dk. 16 Huspek)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, De Souza, Dirar (Dk. 74 Mehmet Topal), Valbuena, Alper Potuk (Dk. 89 Chahechouhe), Ahmethan Köse (Dk. 76 Isla)
Goller: Dk. 10 Hierlander (Sturm Graz), Dk. 29 Maresic (Kendi kalesine), Dk. 35 Neustaedter (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 4 Lykogiannis, Dk. 41 Lovric, Dk. 71 Hierlander (Strum Graz), Dk. 12 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
10. dakikada Sturm Graz öne geçti. Soldan ani gelişen ev sahibi ekip atağında Röcher ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Topla ceza sahası içinde sağ çaprazda buluşan Hierlander'in sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı gol skora eşitliği getirdi. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Alper Potuk, sıfıra inerek topu kale sahasının içine çevirdi. Alper'in ortasında kaleciyi geçen top 17 yaşındaki stoper Maresic'e çarparak filelerle buluştu: 1-1.
35. dakika Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Neustaedter, topu ağlara gönderdi: 1-2.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Avusturya polisi stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Stada sırt çantası, büyük ebatta torba ve valizlerin girişine izin verilmedi. Ayrıca basın mensuplarının çantaları da tek tek bakılarak arandı.
ALPER POTUK 3. KEZ DALYA DEDİ
Başarılı futbolcu Alper Potuk, Sturm Graz mücadelesiyle kariyerindeki 300. maçına çıkarak 3. kez dalya dedi. Sarı-lacivertli formayla da 160. maçına çıkan Alper Potuk, bugüne dek Süper Lig’de 220, Türkiye Kupası’nda 34, Avrupa kupalarında 29, TFF Süper Kupa’da 2, A Milli Futbol Takımı’nda ise 15 kez sahaya çıktı.
HASAN ALİ MASKEYLE OYNADI
Burnundaki çatlak nedeniyle geçen sezon sonunda ameliyat olan Hasan Ali Kaldırım Sturm Graz mücadelesinde maskeyle sahada yer aldı. Başarılı sol bek, hazırlık maçında da maskeyle oynamıştı, Hasan Ali’nin bir süre daha maskeyle sahada yer alacağı belirtildi.
AYKUT KOCAMAN BİN 531 GÜN SONRA
Teknik direktör Aykut Kocaman, F.Bahçe'nin başında bin 530 gün sonra resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın başında son resmi maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Kocaman, bin 531 gün aradan sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde oturdu.
BİN 547 MAÇ SONRA AVRUPA ARENASINDA
Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa maçında Fenerbahçe'nin başında yer aldı. Kocaman'la Fenerbahçe, Sturm Graz'dan önce son Avrupa sınavını 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'de Benfica karşısında vermişti.
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