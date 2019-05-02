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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Stopere Serdar ve Topal

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Stopere Serdar ve Topal

Yanal’ın Kasımpaşa maçı için en büyük derdi savunmada.

Sakat ve cezalılar nedeniyle stoper bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayan Ersun Yanal, Kasımpaşa karşılaşmasında Serdar Aziz ile Mehmet Topal’a şans vermeyi planlıyor. Serdar Aziz sakatlığını atlatırken, iki gün dinlendirilen Mehmet Topal’ın da maça yetişmesi bekleniyor.

F.BAHÇE Teknik Direktörü, Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan stoper krizini aşmak için çalışıyor. Yanal, yavaş yavaş kadrosunu şekillendirmeye başladı. Cevabı aranan soruysa stoperde kimin oynayacağı? Sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazlalığı nedeniyle Yanal’ın, Mehmet Topal’ı stopere çekmesi bekleniyor. Serdar Aziz’in de iyileştiği ve forma giyebileceği öğrenildi.

8 Şubat’tan beri yok

TRABZONSPOR maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendirilen ve çalışmalara alınmayan Mehmet Topal’ın da maçın oynanacağı cumartesi gününe kadar hazır olacağı ifade edildi. Ancak tecrübeli oyuncuda sorun çıkması halinde ise Serdar Aziz’in yanında 8 Şubat’tan beri oynatılmayan Neustadter’e şans verilecek... Rus futbolcu en son Fenerbahçe’nin deplasmanda 1-0 kaybettiği Kayserispor maçında ilk 11’de forma giymişti.

SAKATLIĞI GEÇEN MOSES DÖNÜYOR

Ayew kulübeye Moses ilk 11’e

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın, Trabzonspor mücadelesinde etkisiz futbolu sebebiyle eleştirilen Andre Ayew’in yerine cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa maçında kanatlarda Victor Moses ve Nabil Dirar’a görev vermesinin muhtemel olduğu belirtildi. Yüksek bir performans sergileyen ve Trabzonspor maçında takımı ipten alan Fransız yıldız Mathieu Valbuena’nın ise yine 90 dakikanın gidişatına göre ‘hamle oyuncusu’ olarak kullanılmasının da alternatifler arasında yer aldığı ifade edildi.

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