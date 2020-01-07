Stoper Metin Peker cezalı, Karşıyaka’da zorunlu değişiklikler!
Büyükçekmece Tepecikspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan stoper Metin Peker nedeniyle, Karşıyaka'da birçok ismin yerinde değişikliğe gidilecek.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 2’nci yarıya pazar günü iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor maçıyla başlayacak olan Karşıyaka’da defansta forma giyemeyecek cezalı Metin’in yerine sağ bekte görev yapan Fatih’in çekilmesi bekleniyor.
Fatih’in yerine defansın sağında ise Mustafa Değirmenci forma giyecek.
Teknik direktör Soner Tolungüç’ün sağ bekte iyi bir performans yakalayan Fatih’in yerini değiştirmeyip stoperde Cihan’ı görevlendirme ihtimali de var.
Mustafa Aşan’ın cezalı olduğu ön liberoda ise Arif’in yanında Harun oynayacak.
Mustafa’nın yokluğunda orta sahada oluşacak boşluğun ise Görkem’in yeniden 11’e monte edilmesiyle giderilmesi planlanıyor.
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